Fotografía de los representantes de Fedeto y de la Diputación de Toledo. Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo y Fedeto refuerzan su apuesta por el empleo juvenil y amplían sus programas de formación

La Diputación de Toledo y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO) vuelven a apostar por la formación y el empleo juvenil. Este lunes, ambas entidades han anunciado la continuidad de su programa de formación para los jóvenes de la provincia gracias a la ampliación del convenio que mantienen para el desarrollo de acciones formativas vinculadas al empleo y la cualificación profesional.

Esta medida permitirá completar la segunda edición de los programas previstos, ampliando los plazos establecidos para garantizar el correcto desarrollo de las actividades y ofrecer nuevas oportunidades de formación para aquellos que carecen de experiencia laboral.

Dicho convenio incluye acciones orientadas a la obtención de los certificados de profesionalidad en Gestión de Marketing y Comunicación y Promoción Turística Local e Información al Visitante, además del itinerario formativo de Experto en Inteligencia Artificial, una propuesta que responde a las nuevas demandas del mercado laboral y a la creciente incorporación de herramientas tecnológicas en los distintos sectores económicos.

En este sentido, la Diputación de Toledo mantiene una línea de colaboración con FEDETO encaminada a facilitar la inserción laboral de los jóvenes mediante una formación especializada en ámbitos estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.

De esta manera, los programas combinan contenidos vinculados a la comunicación y el marketing, la promoción turística y las nuevas tecnologías. Tres áreas que ofrecen importantes oportunidades de empleo y emprendimiento en el actual contexto económico.

La ampliación del convenio permitirá que las actividades continúen desarrollándose hasta mediados de 2027, favoreciendo que un mayor número de participantes pueda beneficiarse de esta oferta formativa y completar con éxito los itinerarios previstos.

Ambas entidades coinciden en considerar la formación como una herramienta fundamental para generar oportunidades, impulsar la empleabilidad y favorecer el arraigo de los jóvenes en sus municipios.

Por ello, la institución provincial mantiene su apoyo a iniciativas que acercan la capacitación profesional a los jóvenes toledanos y facilitan su incorporación al mercado de trabajo, especialmente en sectores vinculados a la transformación digital, la innovación y el turismo.

Con la continuidad de este convenio, la Diputación reafirma su compromiso con la creación de oportunidades para la juventud de la provincia y con el impulso de una formación de calidad alineada con las necesidades reales de las empresas y de la sociedad actual.