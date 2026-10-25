Velázquez pide votar "en masa" el 29-N: "Son las elecciones más decisivas de la historia de la democracia"

El cabeza de lista del Partido Popular de Toledo al Congreso y alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, especialmente de los toledanos, ante unas elecciones que "decidirán el futuro de España".

Por ello, ha reclamado que vayan en "masa" a decir lo que piensan. "Queremos un gobierno serio, responsable y que esté cerca de los ciudadanos", ha expresado tras el acto de presentación de los números uno del PP al Congreso celebrado en Salamanca este domingo, que ha contado con el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Velázquez ha asegurado que es "un honor participar en el acto de presentación de los números uno" y ha destacado la importancia de la cita para trasladar las demandas de Toledo al conjunto del país.

"Estamos ante una extraordinaria oportunidad para que se escuche nuestra voz y recuperar las infraestructuras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha paralizado no solamente en Toledo, sino en toda la provincia", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de los municipios toledanos y "conseguir que se acelere la transformación en positivo que están experimentando tanto la capital regional como las localidades que cuentan con gobiernos del PP".

"El próximo 29-N España se la juega. Se trata del momento más decisivo, seguramente, de toda la historia de nuestro país en la democracia", ha sentenciado.