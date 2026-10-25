Ya se sabe cuándo empezarán las obras de asfaltado de la calle del Hospital de Toledo: los trabajos se harán por la noche

Las obras de renovación del pavimento en las calles Río Guadiana, donde se encuentra el Hospital Universitario de Toledo, y Río Bullaque, arrancarán la próxima noche del lunes al martes.

Se trata de dos vías ubicadas en el barrio de Santa María de Benquerencia, conocido popularmente como el Polígono, que presentan actualmente un firme muy deteriorado, con numerosos parcheados, baches y socavones.

Fuentes municipales han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el fresado y asfaltado de la calle Río Guadiana tendrá una duración de tres noches, por lo que terminará la noche del miércoles al jueves 29 de octubre.

Señalización de la calle Río Guadiana de Toledo. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Se trata de una calle con dos calzadas separadas por una mediana y con dos carriles por sentido. Los trabajos se ejecutarán cortando calzadas completas, por lo que se desviará el tráfico por las calles Guadalmenta, Guadalimar, Río Estenilla y Río Tarpeya.

Como los trabajos se ejecutarán durante la noche, no habrá cortes de tráfico por el día.

La actuación en la calle Río Bullaque tendrá lugar durante la noche del jueves al viernes. Además, previsiblemente, se completará durante el lunes 2 de noviembre por el día.

Se trata de una calle con una sola calzada y cuatro carriles, dos por sentido, por lo que el Ayuntamiento podría establecer desvíos provisionales o desvíos con tráfico alterno.

Casi 300.000 euros

Como informó este medio, esta actuación se enmarca en el plan de asfaltado del Ayuntamiento de Toledo, a través del que ya se han ejecutado obras en zonas como en el entorno de Jarama y Ventalomar.

La Junta de Gobierno Local sacó a licitación a finales de julio la intervención en el entorno del Hospital de Toledo con un presupuesto cercano a 300.000 euros.