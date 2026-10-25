La Diputación de Toledo refuerza su apoyo a cinco entidades sociales de la provincia

La Diputación Provincial de Toledo ha aprobado en Junta de Gobierno cinco subvenciones directas por un importe conjunto de 20.108 euros destinadas a apoyar el trabajo que desarrollan entidades sociales de la provincia en favor de personas y familias que necesitan una atención especializada.

Las ayudas, que se articulan mediante convenios de colaboración y se financian con cargo a la partida de Bienestar Social, que dirige el vicepresidente Daniel Arias, responden "al compromiso de la institución provincial de estar al lado de los colectivos más vulnerables y de respaldar el trabajo que realizan las asociaciones y entidades sociales para mejorar su calidad de vida".

Las cinco actuaciones comparten un mismo objetivo: facilitar que personas con distintas necesidades y sus familias puedan contar con recursos, atención y acompañamiento especializado. Al mismo tiempo, cada una de las entidades beneficiarias desarrolla un proyecto específico adaptado a las necesidades del colectivo al que atiende.

Ayudas

La Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Daño Cerebral de Castilla-La Mancha (Iguala 3) recibirá 5.000 euros para desarrollar durante 2026 el proyecto 'Apoyo a Menores de Edad Cuyos Familiares Sufren Daño Cerebral'.

El programa busca mejorar la relación entre los menores y sus familiares con daño cerebral, favorecer su desarrollo personal y reducir el impacto que esta nueva situación puede provocar en su vida cotidiana. Para ello contempla, entre otras actuaciones, la valoración de las necesidades emocionales de las familias, el apoyo emocional, el desarrollo de habilidades sociales y la orientación a los familiares para afrontar situaciones complicadas.

El proyecto también incluye la coordinación con profesionales, especialmente profesores y tutores, así como charlas en centros educativos de la provincia destinadas a prevenir el daño cerebral y a dar a conocer la realidad de las personas afectadas y sus familias.

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO) contará con una ayuda de 1.500 euros para desarrollar el proyecto 'Toledo se Mueve por la Inclusión', incluido en el programa de actividades conmemorativas de su 30º aniversario, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La iniciativa tiene un carácter deportivo, participativo e inclusivo y persigue fomentar la participación ciudadana, promover hábitos de vida saludables y acercar a la sociedad la realidad de las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas.

Los fondos obtenidos a través del evento contribuirán al mantenimiento y sostenimiento de ADEMTO y permitirán que la asociación continúe desarrollando sus servicios y apoyos dirigidos a las personas afectadas y sus familias.

La Asociación Intetrate recibirá 3.000 euros para el desarrollo del proyecto 'Tiro al Plato Adaptado (Paratrap)', destinado a apoyar la preparación y participación deportiva de un deportista de alto nivel en silla de ruedas en la modalidad de tiro al plato olímpico adaptado.

El proyecto contempla la participación en el Campeonato del Mundo celebrado en Changwong, Corea, y en la Copa del Mundo de Al Ain, Emiratos Árabes, dentro de la categoría SGS/PT1 de Paratrap. Entre sus objetivos figuran los campeonatos de España y del mundo de 2026 y recuperar el número uno del ranking mundial de la modalidad.

La Asociación Neurodiversidad de Santa Olalla (ANSA) dispondrá de 4.608 euros para desarrollar 'Nexo: Programa de Intervención en Dificultades de Alimentación', un proyecto interdisciplinar dirigido a niños, niñas y adolescentes autistas y/o con enfermedades raras que presentan dificultades relacionadas con la alimentación.

La intervención pretende mejorar su seguridad, autonomía y bienestar durante las comidas y contribuir también a mejorar la calidad de vida de sus familias. Entre sus objetivos figuran mejorar la masticación, la deglución y la alimentación segura, favorecer la aceptación de nuevas texturas y alimentos, aumentar la autonomía y reducir el rechazo alimentario y el estrés familiar.

La Asociación Parkinson Toledo (APT) recibirá 6.000 euros para desarrollar el proyecto 'Atención Integral PAIPA 2026', dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas y a aliviar la carga de sus cuidadores.

El programa ofrece atención psicológica, terapia física, logopedia e integración social, tanto en el centro de rehabilitación como en los domicilios de las personas que no pueden desplazarse. También contempla servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento, atención domiciliaria, sensibilización y formación.