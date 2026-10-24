Colas, amenazas y pasajeros en tierra pese a tener billete: la odisea de cada noche en los autobuses Toledo-Madrid

"Aunque compres un billete con antelación, no se garantiza la plaza". David Conejo resume así el problema que muchos vecinos de los pueblos del norte de la provincia de Toledo, especialmente de la comarca de la Sagra, se encuentran cada noche en la estación de autobuses de la capital toledana.

Allí hacen largas colas, algunas veces sin suerte, tratando de subirse a alguno de los autobuses de la línea Toledo-Madrid, operados por ALSA, con los que deberían llegar a casa después de su jornada de estudios o trabajo.

Denuncian que, aunque hayan pagado el trayecto o tengan un abono de transportes, pueden "quedarse en tierra si el vehículo completa sus plazas" antes de que les llegue el turno. Unos 'juegos del hambre' que afectan especialmente a los últimos servicios del día, los de las 21 y las 22 horas.

David, Manuel Ramírez y Sara Muñoz sufren diariamente las consecuencias de esta situación. Los tres son estudiantes que dependen de este servicio que conecta Toledo con Madrid y tiene paradas en localidades de la Sagra como Numancia de la Sagra, Villaluenga, Cabañas, Yuncler, Yuncos e Illescas.

Estos jóvenes describen a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el problema que va más allá de esperar una hora en la estación: la "incertidumbre de no saber si podrán viajar", la necesidad de buscar alternativas y la "pérdida de horas de clase" para intentar conseguir plaza.

Personas que se quedaron sin asiento tras subir todos los pasajeros. Cedida

La capacidad depende del modelo de autocar, que puede contar con alrededor de 52 o 55 plazas, pero ALSA no ha confirmado cuántos asientos tienen los vehículos asignados a estas dos salidas ni cuántos pasajeros se quedan habitualmente sin subir. David calcula que "entre 15 y 20 personas pueden acabar esperando al autobús" de las 22:00 horas.

"Te puedes quedar en tierra"

"El importe no es lo que me importa. Lo que me importa es que me quede en tierra", explica David, que utiliza un abono de transporte y asegura que puede cancelar el viaje sin coste siempre que no haya pasado la hora indicada en el billete.

Los estudiantes explican que han llegado a cancelar sus reservas al ver la cola y calcular que probablemente no conseguirían subir al autobús. Lo hacen para evitar que el viaje cuente como no realizado, ya que, según señalan, si acumulan tres viajes sin utilizar, se les cancela el abono. Sin embargo, no siempre tienen margen para hacerlo: Manuel no pudo cancelar uno de sus trayectos a tiempo.

Por eso, deben estar pendientes de la cola y decidir rápidamente si mantienen la reserva o la cancelan antes de que pase la hora límite. Una decisión que tienen que tomar sin saber con certeza si podrán subir al vehículo.

En el caso de quienes compran un billete individual, los usuarios señalan que pueden reclamar el importe si finalmente no viajan, aunque las condiciones de devolución están pendientes de confirmación por parte de ALSA.

Recuperar el dinero, sin embargo, no resuelve el problema principal: llegar a casa. Quien se queda fuera debe esperar una hora más, buscar otro medio de transporte o llamar a alguien que pueda recogerlo. "Cuando no tengo plaza tengo que llamar a mis padres y rezar para que puedan venir en ese momento", cuenta David.

Manuel, que vive en Villaluenga de la Sagra y paga unos 60 euros por su abono de transporte, tampoco tiene garantizada la plaza. En alguna ocasión ha tenido que pedir a sus padres que lo recojan en Toledo para solucionar el regreso.

La Policía acudió para organizar la situación que se generó en las colas del autobús. Cedida

La espera ha provocado además momentos de tensión. Los estudiantes aseguran que la Policía Nacional ha acudido en algunas ocasiones para organizar las colas y que Manuel llegó a recibir "amenazas de otros viajeros" mientras aguardaba su turno para que se fuera "de la fila y así que hubiera un hueco más con posibilidad de plaza".

"Intentar coger el autobús"

El problema también afecta a otros compañeros de David y Manuel, alumnos del turno de tarde del CIFP 1 de Toledo, el centro de Formación Profesional ubicado en el barrio de Santa María de Benquerencia que anteriormente era el IES Juanelo Turriano.

Aunque las clases terminan a las 21:15 horas, muchos estudiantes que viven en la Sagra se marchan antes para intentar llegar a tiempo al autobús de las 21:00, con el riesgo de perder parte de la jornada lectiva y quedarse aún así sin plaza.

Manuel calcula que entre 14 y 15 alumnos de una clase de unas 28 personas salen alrededor de las 20:25 horas. "Perdemos prácticamente la última hora la mitad de la clase", lamenta. Quienes permanecen en el aula hasta el final deben intentar subir al servicio de las 22:00, sin tener tampoco asegurado que haya plazas disponibles.

Colas de espera que se forman para subir al autobús ALSA Toledo-Madrid por pueblos. Cedida

La consecuencia es que los alumnos tienen que recuperar por su cuenta las explicaciones que se pierden. "Es una materia que tienes que trabajar luego por tu cuenta, ya sea en casa o pidiendo a los compañeros que te faciliten los apuntes", explica Sara.

Durante las primeras semanas del curso, el estudiante asegura que llegó a perder el autobús en tres ocasiones. Manuel advierte, además, de que las ausencias pueden perjudicar la evaluación continua, aunque reconoce que la adaptación del profesorado está ayudando a mantenerla: "Gracias a que el profesorado se está adaptando, podemos ir manteniendo esa evaluación continua".

"Nuevo refuerzo"

Los afectados reclaman que se refuercen los servicios de las 21:00 y las 22:00 horas y proponen incorporar otro autobús alrededor de las 22:30 para evitar que quienes terminan tarde sus obligaciones tengan que elegir entre salir antes de clase o arriesgarse a quedarse en tierra.

Según relatan, después de presentar quejas se incorporó un refuerzo en alguna ocasión, pero no se ha mantenido de forma estable. Los estudiantes aseguran que se les ha trasladado que "no hay suficientes usuarios para justificar un nuevo servicio", una explicación que cuestionan por las colas que observan y las personas que, según denuncian, no consiguen subir.

La incertidumbre sigue acompañándolos cada tarde: salir antes del aula, correr para llegar a la estación y esperar sin saber si podrán volver a casa a la hora prevista. Para David, Manuel y Sara, el problema no es recuperar el importe del billete, sino quedarse sin una alternativa para regresar a casa. "Lo que me importa es que me quede en tierra", insiste. Por eso, los estudiantes piden una solución estable que les permita terminar sus clases sin tener que renunciar a parte de ellas para intentar asegurarse un sitio en el autobús.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha se ha puesto en contacto con ALSA para conocer la capacidad de los vehículos que cubren estos servicios, el funcionamiento del acceso por orden de llegada, las condiciones de los billetes y abonos y las posibles medidas de refuerzo. Después de varios días de espera, la compañía no ha respondido.