El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el acto celebrado este sábado en el parque de la Vega junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, y la portavoz parlamentaria del partido, Cayetana Álvarez de Toledo. PP Toledo

Carlos Velázquez confirma que "va a seguir siendo alcalde de Toledo" pese a su candidatura al Congreso

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha confirmado este sábado que "va a seguir siendo ser alcalde de Toledo" pese a encabezar la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia toledana.

Durante el acto celebrado en el parque de la Vega junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, y la portavoz parlamentaria del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, Velázquez ha explicado que su candidatura supone "una oportunidad para que la voz de Toledo y de toda la provincia tenga más presencia en el Congreso".

En este sentido, ha citado la necesidad de recuperar infraestructuras que ha considerado fundamentales como las conexiones ferroviarias de alta velocidad y las carreteras pendientes.

Foto del acto. PP Toledo

En cuanto a su gestión, ha presumido del proyecto de la futura residencia de estudiantes universitarios en Palomarejos, el centro de mayores de Buenavista, así como el arreglo de las escaleras mecánicas de la estación de autobuses. También ha destacado el proyecto 'Toledo Emerge' para recuperar edificios abandonados.

Por otro lado, ha asegurado que el Partido Popular quiere "abrir puertas, abrir ventanas y atravesar murallas" frente a la "estrategia de confrontación de Pedro Sánchez".

Carlos Velázquez en el acto de sábado. PP Toledo

El presidente provincial 'popular' ha destacado que "en la provincia de Toledo se respira el ADN del Partido Popular, un ADN que se caracteriza fundamentalmente por cumplir con aquello a lo que se compromete".

Durante su intervención, el regidor de la capital de Castilla-La Mancha ha defendido que España necesita responsables políticos con experiencia de gestión y una trayectoria de servicio público, y ha puesto como ejemplo al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

En este contexto, ha establecido una comparación entre Cayetana Álvarez de Toledo y la Ministra de Educación y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón: "no es lo mismo una ministra como Milagros Tolón o que una como Cayetana Álvarez de Toledo".