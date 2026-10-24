Álvarez de Toledo carga contra Tolón y Page: "El rostro del apocalipsis cognitivo" y el "socialista con piel de cordero"

La portavoz parlamentaria y número dos del Partido Popular al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado este sábado contra los dos máximos exponentes del socialismo castellanomanchego: Emiliano García-Page y Milagros Tolón.

Durante un acto de precampaña en el Paseo de la Vega de Toledo junto al presidente regional del PP, Paco Núñez, y el alcalde toledano, Carlos Velázquez, la 'popular' ha definido a la exalcaldesa toledana y actual ministra de Educación como el "rostro del apocalipsis cognitivo", mientras que a García-Page lo ha denominado "socialista con piel de cordero".

Álvarez de Toledo ha acusado al presidente socialista de Castilla-La Mancha de ser "cómplice por omisión y por acción" de la deriva de Pedro Sánchez. "Se le llena la boca hablando de España, pero no tiene el coraje de defenderla. Sobre su conciencia pesará la responsabilidad de haber permitido que el PSOE se vaya por el sumidero del cinismo", ha aseverado.

Paco Núez, Cayetana Álvarez de Toledo y Carlos Velázquez en el acto de precampaña del PP en Toledo. Venancio Martín

Tras alabar "el bagaje y las convicciones" de Carlos Velázquez, Cayetana se ha comprometido a apoyar la candidatura de Paco Núñez a la Junta de Comunidades, desatando los aplausos entre los presentes.

"Tenemos que hacer que Paco sea el próximo presidente de Castilla-La Mancha. Yo me comprometo personalmente a recorrerme toda la comunidad cuando llegue el momento para que lo sea", ha asegurado.

Cayetana Álvarez de Toledo este sábado en Toledo. Venancio Martín

En clave nacional, la portavoz parlamentaria del PP ha lamentado que la legislatura de Pedro Sánchez va a ser recordada como "la era de la indecencia" y ha enumerado una lista de escándalos que afectan a sus círculos cercanos.

Por ello, ha instado a un cambio en el Ejecutivo y ha reivindicado a Alberto Núñez Feijóo como la absoluta antítesis de Sánchez: un líder "decente, solvente, valiente y un hombre bueno" que encabezará lo que ha categorizado como "una revolución de la decencia en España" frente a la "egolatría corrupta".

Núñez apunta al 29N y Velázquez reafirma la alcaldía

Por su parte, el presidente autonómico 'popular', Paco Núñez, ha calificado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como una "oportunidad histórica" para abrir una nueva etapa en España y se ha preguntado "si alguien se imagina cuatro años más de Sánchez". En este sentido, ha criticado que Emiliano García-Page "volverá a votar a Sánchez".

El acto ha contado también con la intervención del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien ha aprovechado para confirmar que "va a seguir siendo alcalde" pese a encabezar la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia toledana.

Velázquez ha explicado que su candidatura a la Cámara Baja supone "una oportunidad para que la voz de Toledo y de toda la provincia tenga más presencia en el Congreso" y así desbloquear infraestructuras fundamentales para la ciudad como las conexiones ferroviarias y las carreteras pendientes.