Denuncian que el nuevo aparcamiento junto al hospital de Toledo es peligroso para las mujeres: "Falta iluminación"

La Plataforma 8M de Toledo ha denunciado a través de una nota de prensa las "graves deficiencias" del nuevo aparcamiento gratuito ubicado junto al hospital de Toledo, que presenta "carencias básicas como una evidente falta de iluminación".

La plataforma ha alertado de los riesgos que esto supone para las mujeres durante la noche, por la "sensación de inseguridad y por la ausencia de condiciones básicas de protección en un espacio oscuro, aislado y poco transitado, donde una posible agresión física o sexual podría pasar inadvertida y recibir ayuda sería difícil".

"Muchas mujeres estacionan el vehículo por el día y se ven obligadas a regresar de noche para recogerlo. ¿Ha pensado el Ayuntamiento en ellas? ¿Ha valorado lo que supone caminar por un espacio sin iluminación, con escasa presencia de personas y sin unas condiciones adecuadas de seguridad?", ha cuestionado.

Asimismo, la plataforma ha apuntado a las personas con discapacidad, que pueden encontrarse con "dificultades añadidas para desplazarse por un terreno irregular, con gravilla suelta y con posibles barreras para la movilidad".

"La accesibilidad no puede ser un añadido opcional ni quedar relegada a un segundo plano. Un aparcamiento público debe tener en cuenta la diversidad de las personas que lo utilizan, incluidas aquellas que necesitan itinerarios accesibles, superficies adecuadas, señalización clara y condiciones de iluminación que permitan desplazarse con seguridad", ha expresado.

Adoptar medidas

Por ello, la Plataforma 8M toledana ha pedido al Ayuntamiento que aclare si este aparcamiento cumple con los requisitos urbanísticos, técnicos y de accesibilidad, porque, según la plataforma, "parece un barbecho al que se le ha puesto un nombre oficial".

También ha exigido al Consistorio que adopte las medidas necesarias para dotar este espacio de iluminación suficiente. Y que mejore sus condiciones de acondicionamiento y garantice la accesibilidad y la seguridad de los usuarios.

"No es admisible inaugurar y publicitar instalaciones públicas sin garantizar que puedan utilizarse en condiciones dignas, accesibles y seguras", han criticado.