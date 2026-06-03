Publican un vídeo del Corpus de Toledo en 1957 a todo color: así ha cambiado la procesión en casi siete décadas

La Filmoteca Histórica Toledana, el canal audiovisual de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT), ha incorporado a su nuevo soporte en Vimeo una interesante filmación de la procesión del Corpus Christi de Toledo celebrada el 20 de junio de 1957.

La cinta, grabada por los franceses Germaine Le Meur y Serge De Marchi, constituye una de las primeras representaciones fílmicas a todo color de la fiesta toledana, ha destacado la RABACHT en un comunicado.

Este documento audiovisual destaca por su alto valor testimonial, mostrando algunos de los cambios que ha sufrido la ciudad. Destaca, por ejemplo, el gran solar frente a la Puerta Llana de la Catedral durante la salida de la Custodia de Arfe. También resulta curioso contemplar la fachada principal de la Catedral sin su verja actual.

Las escenas urbanas se completan con vistas desde el Valle, desde donde puede apreciarse el Alcázar de Toledo aún sin reconstruir tras la Guerra Civil.

La grabación recoge la decoración de las calles con guirnaldas, mantones de Manila, estandartes y reposteros. En la plaza de Zocodover se aprecian las arquitecturas efímeras instaladas en los accesos a las calles Sillería y Comercio.

La filmación documenta la participación de gigantones, cabezudos y grupos de danzantes tradicionales procedentes de pueblos de la provincia como Méntrida y Camuñas. Asimismo, el recorrido luce engalanado con los tradicionales tapices colgados en los muros de la Catedral.

Como curiosidad, el vídeo muestra las grandes cámaras de televisión de la época.