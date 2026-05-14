Denuncian el "abandono" de Correos en la comarca de Torrijos: "Algunos ciudadanos no reciben cartas ni paquetes"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que los municipios toledanos de Santa Olalla y Gerindote están sin servicio público postal debido a que la empresa pública "no ha cubierto la ausencia de cada uno de los carteros asignados a cada población".

El sindicato ha destacado que la situación demuestra el "grave deterioro" del servicio público postal en toda la comarca de Torrijos, ya que las localidades de La Mata, Carmena y Alcabón "también se encuentran sin reparto".

Asimismo, ha denunciado que la oficina central de la comarca en Torrijos continúa solo con dos carteros disponibles en turno de mañana, mientras que "debería haber siete", y cuatro por la tarde, cuando "debería haber seis". Y "solo hay siete carteros rurales cuando la plantilla debería alcanzar los 12".

Además, en Torrijos y los 26 municipios que tiene asignados su oficina de Correos solo hay en conjunto 13 carteros para hacer frente a una comarca que supera los 100.000 habitantes.

"Zona abandonada"

"Correos mantiene a esta zona completamente abandonada, no está cubriendo las bajas y vacantes, lo que deja a los carteros actuales con una sobrecarga laboral totalmente inasumible", ha expresado el presidente de CSIF Toledo, Raúl Turín.

Igualmente, ha indicado que esta situación "no solo afecta a los trabajadores, que están superados, sino que también es un grave perjuicio para la ciudadanía porque no reciben correspondencia ni paquetería".

"Tampoco reciben las notificaciones urgentes que cuentan con plazos de respuesta muy reducidos", ha sentenciado.