La muerte de la joven profesora Rebeca Quirós conmociona al instituto Alfonso X de Toledo

Precisamente, hoy 16 de abril cumplía 44 años, y ha fallecido en Toledo tras una larga enfermedad a la que quiso plantar cara, pese a ser consciente de su gravedad desde el principio. Rebeca Quirós Viera, querida y valorada por alumnos y compañeros en el Instituto de Educación Secundaria Alfonso X, era profesora de Imagen y Sonido en este centro desde hacía 20 años.

Natural de Las Navas del Marqués (Ávila), estudió en la Universidad de Salamanca la doble titulación de Comunicación Audiovisual y Humanidades. Al trasladarse a Toledo, estuvo viviendo durante once años en Torrijos, donde su marido, Mario Sastre, era director del Colegio Concertado Santísimo Cristo de la Sangre.

Hace diez años, ambos trasladaron su domicilio a la capital, donde vivían junto a sus dos hijos, César y Aitor. Volcados con sus alumnos y con sus pequeños, no han faltado a sus partidos, ni a sus extraescolares, como tantos matrimonios jóvenes. Pronto hicieron buenas amistades en su barrio y en las canchas, como han podido comprobar los padres de Rebeca, Bernardo y María del Carmen; sus tres hermanos y el resto de su gran familia.

Muchos de ellos, con Ángel Camuñas –director del Colegio Nuestra Señora de los Infantes y párroco de Santo Tomé, que celebrará el funeral-, han querido acompañarles en el tanatorio y en la misa de la parroquia de San Juan Bautista de Las Navas del Marqués, antes de su incineración en el Tanatorio Antonio Álvarez, de la capital abulense.

Aunque residentes en Toledo, donde ya habían establecido su vida, no dejaron nunca Las Navas del Marqués, donde se desplazaban a menudo, los fines de semana y vacaciones. Así lo trasladaron también tantos amigos de sus padres y de la familia de Mario, también con la peña “El Cariño Verdadero”, a la que pertenecía desde hace mucho tiempo el joven matrimonio, al que siempre se veía con su camiseta verde en las fiestas del verano.

Perfeccionista, siempre sonriente, inquieta por ofrecer la mejor formación y buenas prácticas a sus alumnos, así era Rebeca, que ahora deja un enorme vacío en toda la comunidad educativa. Su mejor legado, consejos y amistades y, sobre todo, la satisfacción que sentía al ver cómo habían salido adelante tantas promociones a las que pudo dedicarse con entrega durante todos estos años. Descanse en paz