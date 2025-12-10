Alejandro, un joven toledano, sobre el bono alquiler de 250 euros de Page: "Tienes que devolver parte, pero sale a cuenta"

Desde su implantación en el ejercicio 2022/2023, el Bono Alquiler Joven del Gobierno de Castilla-La Mancha que dota de 250 euros mensuales para el alquiler ha beneficiado a más de 5.000 castellanomanchegos menores de 35 años. La semana pasada, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, anunció que el ejecutivo regional ha reservado 8 millones de euros para una nueva convocatoria que se extenderá hasta el 16 de febrero de 2026.

Alejandro y María, una pareja veinteañera de Toledo, atienden por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para contar de primera mano las luces y sombras de esta subvención. En 2023 vivían en un modesto piso ubicado a las afueras de la capital regional por el que pagaban 500 euros al mes.

Viendo que reunían la mayoría de requisitos, tales como que el alquiler del inmueble no superase los 600 euros o que sus ingresos no fuesen tres veces superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), decidieron solicitar el Bono Alquiler y se lo concedieron.

Cada uno recibía esos 250 euros, de manera que la ayuda cubría íntegramente su alquiler mensual. Así estuvieron todo el 2023, es decir, sin "tener que pagar de su bolsillo". Ambos recuerdan este período como un respiro económico porque ese dinero lo podían destinar para ahorro u otros gastos.

Las sombras no tardaron en aparecer, tanto Alejandro como María coinciden en que la documentación requerida no es especialmente complicada: certificado de empadronamiento, contrato de arrendamiento, DNI, vida laboral y declaración de la renta, principalmente.

Para esta joven pareja, lo más pesado son los plazos. "Desde que presentas la solicitud hasta que te dan una resolución pueden pasar unos seis meses", lamenta. Además, añaden que cuando llamas a la administración pertinente para resolver tus dudas, la respuesta suele ser "está en trámite, no se preocupe".

Alejandro recuerda que la forma de pago y cobro ha ido cambiando. "El primer año tenía que justificar los pagos del alquiler trimestralmente y el bono se abonaba también por trimestres, de modo que adelantaba el dinero tres meses", subraya.

En la última convocatoria que han disfrutado, el sistema ha pasado a ser semestral, es decir, la subvención no se cobra hasta pasados esos seis meses, alargando la espera y obligando a tener un mayor colchón financiero.

Por otro lado, María pone el foco en uno de los requisitos: el límite máximo de 600 euros. "Encontrar hoy un piso por debajo de ese precio es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Eso deja a muchos jóvenes fuera". El consejero de Fomento aseguró que desde el Gobierno autonómico confían en que estos topes "puedan ampliarse" si llegan a un acuerdo con la Administración central.

Compatible

Cabe precisar que este Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas específicas al alquiler otorgadas por otros organismos públicos, así como el Ingreso Mínimo Vital.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. A la hora de hacer la declaración de la renta "tienes que devolver la mitad de lo que había cobrado en la ayuda", explica Alejandro. Al hilo, aclara que Toledo, al ser una población grande, no puede desgravar el arrendamiento y todo el bono cuenta como un ingreso más a efectos fiscales.

Aun así, considera que esta subvención de la Junta de Comunidades "sale a cuenta": sin la ayuda habría pagado las 12 mensualidades, mientras que al ser beneficiario solo ha sufrido un pago considerable en la declaración anual.

"Si puedes pedirlo y eres apto, eso que te ahorras", sentencia María, aunque advierte de que no es un dinero inmediato y por tanto, deberás adelantarlo varios meses antes de verlo en la cuenta.

Por su parte, Alejandro matiza su recomendación según el lugar de residencia. Ahora, viviendo los dos en un pequeño pueblo toledano de apenas 3.000 habitantes, esta ayuda "puede ser un empujón importante", pero en grandes urbes como Toledo "te vas casi comido por servido".