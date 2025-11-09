La Batalla de Órganos arranca en la Catedral de Toledo con el recuerdo de Las Navas de Tolosa: todas las imágenes

La XII edición del Festival de Música El Greco ha comenzado con un resonante éxito. La Catedral Primada de Toledo fue anoche, sábado 8 de noviembre, el escenario de la primera Batalla de Órganos, un duelo magistral que revivió la gesta de la Batalla de las Navas de Tolosa de 1212.

Ante un templo lleno, los organistas Atsuko Takano, Pablo Márquez, Vincent Thévenaz y Juan José Montero utilizaron la potencia y el esplendor de los históricos órganos de la Catedral para crear una experiencia sonora única, alternando obras históricas con vibrantes improvisaciones.

La exitosa jornada inaugural ha reafirmado este evento como una de las citas culturales más singulares y esperadas del calendario toledano, pero el espectáculo musical no ha hecho más que empezar.

El próximo evento, el sábado 15 de noviembre, recreará la catástrofe bíblica El Diluvio Universal. Los organistas se enfrentarán para evocar la furia del agua, el caos y, finalmente, la esperanza del arca de Noé.

Posteriormente, el ciclo culminará el sábado 22 de noviembre con la Batalla de las Campanas. Este gran cierre incorporará el sonido de las campanas del templo, poniendo un gran broche de oro a esta duodécima edición del festival.

La propuesta está organizada por la Real Fundación de Toledo con la participación del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral Primada.