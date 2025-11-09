El árbol de Navidad de ganchillo más grande del mundo mide 26 metros y se hace en este pueblo de Toledo

La fiebre navideña ya está aquí; tras el Día de Todos los Santos, muchos ya empiezan a llenar sus hogares con elementos decorativos. El árbol de Navidad es sin duda el componente central en esta época de celebración y congregación familiar.

Por segundo año consecutivo, la localidad toledana de Cazalegas montará en su Plaza de España el árbol de Navidad de ganchillo más grande del mundo: Una estructura de nada más y nada menos que 26 metros de altura ya certificados por el Guinness.

Este 2025 se encenderá de manera oficial el próximo viernes 12 de diciembre a las 19:00 horas, acompañado de fuegos artificiales. Previamente, el Ayuntamiento ha organizado una cabalgata infantil y un concierto con cuatro tenores a los pies del árbol.

El árbol de Navidad de Cazalegas. Ayuntamiento

Más de 100 mujeres cazalegueñas de entre los 9 y los 85 años han confeccionado durante todo el año el manto de ganchillo que viste este majestuoso árbol.

El alcalde, Francisco Javier Blanco, destaca en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que "es un gran orgullo y honor y a la vez supone un gran atractivo y reclamo para el pueblo".

Cartel del encendido. Ayuntamiento

Blanco destaca el trabajo de ese grupo de mujeres que "han cosido una vez más de forma desinteresada no solo para este mágico hito, sino también banderolas para nuestras jornadas medievales". Según explica el regidor, cada semana se han congregado en la Casa de la Cultura para tejer juntas y sacar adelante esta bonita iniciativa.

El objetivo es "convertir el acto en un momento especial para los más pequeños y consolidarlo como un atractivo de referencia en la comarca", afirma.

La estructura es la misma que la empleada el año pasado, aunque se han realizado algunos retoques y mejoras. El árbol podrá visitarse hasta el 7 de enero siendo el epicentro de la Navidad en Cazalegas y un ejemplo de cómo la colaboración comunitaria puede lograr resultados extraordinarios.