Reaparece muy cambiado el exalcalde de Toledo José Manuel Molina y arranca con un divertido lapsus

José Manuel Molina, secretario general de Casa Mediterráneo, durante su intervención en la inauguración del V Foro Económico Español de Alicante. Pablo Miranzo

El exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, ha reaparecido en el V Foro de EL ESPAÑOL de Alicante en calidad de secretario general de Casa Mediterráneo, un consorcio público integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y varios ayuntamientos de la provincia.

El organismo en el que Molina trabaja desde hace cuatro años tiene como objetivo "el fomento del conocimiento mutuo y el acercamiento entre España y el resto de los países de la cuenca mediterránea", según explica su página web.

La comparecencia de Molina en el evento celebrado por este periódico ha vivido un simpático lapsus durante la presentación de Luis Barcala. "Querido alcalde de la ciudad de Toledo", ha dicho, para corregirse al momento con un "perdón, de Alicante".

Molina fue el regidor de la capital regional durante tres legislaturas: entre 1987 y 1991, y desde 1999 hasta 2007. Se trata del alcalde que más tiempo ha permanecido en el cargo en democracia. En el ínterin entre su primer y su segundo mandato, optó a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha.

Finalizada su carrera política, Molina se adentró en la actividad diplomática con sendas misiones en la República Democrática del Congo y Tanzania.

Durante su paso por el foro de EL ESPAÑOL de Alicante, el antiguo primer edil de Toledo ha mostrado un aspecto físico diferente al que le caracterizó durante sus años de actividad pública en la ciudad. Luce una imagen cambiada, con más canas, pero sin gafas y un llamativo moreno.