Premio histórico de la ONCE en Guadalajara: un afortunado de Cabanillas del Campo se lleva 10 millones con el Eurojackpot

Un vecino de Cabanillas del Campo (Guadalajara) ha sido el ganador de un premio de 10 millones de euros del sorteo Eurojackpot de la ONCE celebrado este viernes 27 de noviembre.

El ganador tramitó su apuesta a través del portal de juego de las loterías sociales, seguras y responsables de la ONCE, por lo que este premio es el mayor que se reparte a través de esta vía, según ha informado la entidad.

Estas mismas fuentes han apuntado que el agraciado jugaba siempre una suscripción de los mismos números que este viernes han coincidido con la combinación de la primera categoría del Eurojackpot, es decir, cinco números más dos soles.

Lotería europea

Eurojackpot es una lotería europea que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles.

El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

Esta no es la primera vez que el Eurojackpot de la ONCE deja grandes premios en España durante este año. En junio repartió en Lleida un premio de 71 millones de euros para un único jugador de la mano del vendedor Sergio Martín Aznar.