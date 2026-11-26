La pareja de Madrid que acaba de abrir la única gasolinera de un pueblo 20 años después: "La gente no da crédito"

Los 140 vecinos de Villanueva de Alcorón (Guadalajara) no tendrán que desplazarse 38 kilómetros para poder repostar gasolina gracias a una pareja de 42 y 43 años. Beatriz Anta y Ángel Ortiz inauguraron este miércoles la única gasolinera del pueblo tras más de 20 años sin este servicio bajo el nombre Green Oil.

"La gente no da crédito. Nos decían: «Tengo el depósito casi lleno, pero me da igual. Echo cinco euros, quiero ser el primero en repostar»", relata emocionada Beatriz a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Eran las cuatro de la tarde del 25 de noviembre, cuando Beatriz descubrió que todo funcionaba y decidió quitar las vallas y cortar la cinta después de meses de lucha contra la burocracia y los sistemas de pago. Green Oil ofrecerá gasóleo A, gasolina 95 y combustibles aditivados HQ300 y HQ400 las 24 horas los 365 días al año.

Así luce la nueva gasolinera de Villanueva de Alcorón (Guadalajara). Cedida

Para entender la magnitud de la apertura basta con recordar la realidad que este diario retrató el pasado mes de marzo. El alcalde, Ángel Faustino Martínez, relataba que cuando salían del municipio intentaban volver con el depósito de gasolina lleno o si no con varias garrafas extra.

Paula, una vecina de Villanueva, reseñaba: "Te condiciona todo. Haces vida dependiendo de lo que te quede en el depósito".

Antigua gasolinera de Villanueva de Alcorón. Cedida

Dejaron Madrid

Beatriz, madrileña de origen, y Ángel, hijo del pueblo, decidieron dejar la capital para teletrabajar desde Villanueva y rescatar del óxido la antigua estación de servicio. "Llevamos dos años con esto. El primero nos fuimos a contar coches en una estación cercana para ver si era viable".

Lo hicieron a pulmón, invirtiendo sus ahorros y obligados a pedir una prórroga y un crédito extra. En marzo confiaban en levantar la persiana en verano, ya que solo necesitaban el visado técnico y la inspección obligatoria de seguridad (OCA) para entregar el expediente final a la administración.

Ángel y Bea en su gasolinera de Villanueva de Alcorón. Cedida

Sin embargo, el "muro de la burocracia" alargó la espera hasta final de noviembre. "Abrir una gasolinera conlleva muchísimas conexiones con diferentes equipos y empresas. Esto ha sido un encaje de bolillos", confiesa Beatriz.

Tras recibir finalmente la licencia de obras y superar el último escollo informático, la estación ya es una realidad. La apertura pilló por sorpresa a todo el pueblo. Una misma escena se repitió durante toda la tarde: "Me decían: «¿Pero está abierto?» Y yo les respondía: «¿Pero no veis que ya no hay vallas?»", cuenta entre risas.

Poco después aparecieron unos jóvenes turistas que se dirigían a un refugio de montaña. "Venían temblando porque no sabían si iban a poder echar gasolina. Les expliqué: «Sois el quinto cliente, no sabéis el momento histórico que estáis viviendo»", rememora.

Villanueva de Alcorón (Guadalajara). Turismo Castilla-La Mancha

Situado en la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo y a más de 1.200 metros de altitud, Villanueva de Alcorón se asienta en una orografía kárstica marcada por las muelas y simas donde no solo el combustible es escaso, también la cobertura telefónica.

Su principal acceso es la carretera CM-2101, una vía de curvas pronunciadas que serpentea entre pinares. En cuanto a reclamo turístico, Villanueva es la puerta de entrada a maravillas naturales como la Sima de Alcorón: un imponente pozo natural de 60 metros de profundidad.

Automatizada y accesible

Funcionará de forma automática. Cedida

Green Oil funciona de manera automatizada, cuenta con cargadores para vehículos eléctricos y dispone de un surtidor adaptado para personas con movilidad reducida. Aun así, "habrá una persona que enseñe a los mayores a manejarse con el sistema digital", subraya Beatriz.

El proyecto de Beatriz y Ángel no solo evitará esos casi 80 kilómetros de ida y vuelta para repostar, sino que cambiará la rutina de toda la comarca. El mismo día de la apertura cayó una nevada y una paisana ya pronosticó la buena noticia: "Me comentó: «¡Año de nieves, año de bienes!»", concluye.