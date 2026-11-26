Muere a los 63 años el periodista de Guadalajara Fernando Cortés, referente de la información económica

El periodismo de Castilla-La Mancha despide a uno de sus profesionales más queridos. Fernando Cortés Ruiz, periodista especializado en información económica, falleció este miércoles en Guadalajara a los 63 años de edad.

El comunicador, natural de la localidad guadalajareña de Horche, comenzó su carrera en el viejo Flores y Abejas de Guadalajara, donde ya demostró desde sus primeras prácticas que tenía madera de periodista.

Después dio el salto a ABC, periódico en el que trabajó en distintas secciones hasta convertirse en redactor jefe de Economía y Finanzas. Allí destacó también con una columna de opinión en la que analizaba la actualidad económica diaria con rigor, conocimiento y claridad.

Su trayectoria confirmó pronto una vocación que terminó convirtiéndolo en una referencia del periodismo económico. Más adelante trasladó esa experiencia al ámbito de la comunicación corporativa, donde desarrolló una parte fundamental de su carrera.

Durante más de 13 años fue director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Desde esa responsabilidad participó directamente en la organización de congresos y encuentros en los que se dieron cita las principales instituciones del Estado y representantes destacados del mundo empresarial.

Hace apenas ocho meses, el propio Fernando anunciaba en LinkedIn el cierre de aquella etapa profesional. Lo hacía con un mensaje de agradecimiento al equipo del Instituto y a las asociaciones territoriales de empresa familiar, y con orgullo por haber contribuido a mejorar la percepción social de las empresas y los empresarios familiares.

"Me siento muy orgulloso de haber contribuido a mejorar la percepción que la sociedad tiene de las empresas y los empresarios familiares", escribía. También reivindicaba el valor de las relaciones personales construidas durante aquellos años: "Los viajes se miden mejor en amigos que en kilómetros. Yo, en estos años, he hecho muchísimos amigos".

Muy vinculado a Guadalajara

Aunque su carrera le obligó a desplazarse diariamente a Madrid, Fernando mantuvo siempre su vida y sus raíces en Guadalajara. Era especialmente querido en Horche, el pueblo de origen de su familia, donde pasaba los meses de verano y conservaba un estrecho vínculo con sus amigos y vecinos.

También formaba parte del Club Conecta, la asociación que reúne a periodistas castellanomanchegos que desarrollan su actividad profesional en Madrid.

El funeral por su eterno descanso se celebrará este jueves, 26 de noviembre, a las 17.00 horas, en el Tanatorio-Crematorio situado junto al Hospital de Guadalajara, en la calle Donante de Sangre.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha acompañamos en el dolor a su esposa, hijas y demás familiares y amigos. Descanse en paz.