El Ayuntamiento también ha trasladado su "profunda preocupación por las graves incidencias" detectadas en la organización del 29-N. Más información: El Gobierno de Sánchez no paga el alquiler de la Subdelegación en Guadalajara y lleva de 'inquiokupa' desde agosto

Guadalajara denuncia el estado de las cabinas electorales enviadas por el Gobierno: "Rotas, agujereadas y sucias"

El Ayuntamiento de Guadalajara ha trasladado formalmente a la Subdelegación del Gobierno su "profunda preocupación por las graves incidencias" detectadas en la organización de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La alcaldesa, Ana Guarinos, ha remitido un escrito a la subdelegada del Gobierno para denunciar la "acumulación de problemas organizativos y la derivación al Ayuntamiento de tareas que tradicionalmente han sido asumidas por la propia Administración General del Estado".

"En estas elecciones, el Gobierno ha decidido unilateralmente trasladar al Ayuntamiento de Guadalajara todo el dispositivo de recogida y montaje de las cabinas electorales, así como el traslado de urnas, papeletas, sobres electorales y documentación complementaria. La principal preocupación del Consistorio se centra en la insuficiencia de cabinas electorales previstas para la jornada de votación, así como en las condiciones en las que han llegado muchas de ellas", ha alertado.

Según Guarinos, para las 120 mesas electorales que se constituirán en Guadalajara, únicamente se habían dispuesto 80 cabinas, "una cifra insuficiente".

Además, ha detallado que inicialmente "no había más disponibles", pero tras la denuncia a la Junta Electoral de Zona, "se ha comunicado la entrega de otras 40 cabinas, que todavía no se encuentran en la ciudad y que, previsiblemente, llegarán este viernes".

Cabinas "rotas y sucias"

Asimismo, el Ayuntamiento ha recordado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece expresamente que cada mesa debe contar con una cabina de votación, "un elemento esencial para garantizar el ejercicio libre, secreto y personal del derecho de sufragio".

"A esta situación se suma el deficiente estado de conservación de las cabinas que se han puesto a disposición del Ayuntamiento y que están siendo montadas por las brigadas municipales. Están rotas, agujereadas y sucias, algo impropio de un proceso electoral que debe desarrollarse con todas las garantías y con la máxima dignidad institucional", ha lamentado.

Por ello, el Consistorio está tramitando de forma urgente la adquisición e instalación de nuevas cortinas para las cabinas electorales, asumiendo un trabajo y un gasto que "no le corresponde".

"Es especialmente preocupante que a menos de tres días de la jornada electoral continúe sin resolverse una incidencia que afecta de manera directa a las garantías del proceso democrático", ha sentenciado.