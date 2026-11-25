El Gobierno de Sánchez no paga el alquiler de la Subdelegación en Guadalajara y lleva de 'inquiokupa' desde agosto

La Subdelegación del Gobierno en Guadalajara se ha convertido en una especie de 'inquiokupa' institucional: lleva meses haciendo uso de su sede provisional pese a que no está pagando el alquiler al dueño del inmueble, que ha acudido a los tribunales para reclamar una deuda de 80.063,45 euros y conseguir el desalojo de unas dependencias que tendrían que haber quedado vacías el pasado 31 de agosto.

La información, adelantada este miércoles por El Debate, figura en una demanda presentada ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara por la sociedad propietaria del edificio, situado en el número 18 de la avenida de Francia de la capital alcarreña.

El inmueble está compuesto por cinco locales unidos, con una superficie aproximada de 1.103 metros cuadrados, y alberga temporalmente las dependencias de la Subdelegación -comandada por la subdelegada Susana Cabellos- mientras se realizan obras de remodelación en su sede habitual del paseo de las Cruces.

Según el escrito judicial, la relación arrendaticia comenzó en diciembre de 2022 y fue renovada mediante un nuevo contrato firmado en marzo de 2026. Este último establecía una renta mensual de 7.620,36 euros más IVA, es decir, 9.220,63 euros al mes.

La propiedad sostiene que la Administración ha incumplido reiteradamente sus obligaciones de pago. El 27 de julio de este año le comunicó formalmente las cantidades pendientes y su voluntad de no prorrogar el arrendamiento, cuya finalización situó el 31 de agosto. Sin embargo, según la demanda, el Estado no abonó lo reclamado ni abandonó las instalaciones.

La cantidad exigida asciende a 80.063,45 euros e incluye mensualidades pendientes entre agosto y noviembre, diferencias derivadas de actualizaciones del IPC de 2024 y 2025 y varias facturas que la empresa considera impagadas.

La sociedad reclama también los intereses legales y las costas, además de las rentas que continúen generándose hasta que recupere la posesión del inmueble.

La demanda solicita que se declare resuelto el contrato de arrendamiento y se ordene el desalojo de las dependencias, con señalamiento de fecha para ejecutar el eventual lanzamiento.

El Ministerio promete pagar

Consultada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara ha reconocido que ha tenido conocimiento de la situación a raíz de la información publicada este miércoles. La propia institución asegura que se ha puesto en contacto con el Ministerio para interesarse por el estado de los pagos.

La respuesta trasladada desde el departamento que dirige Ángel Víctor Torres es que existe una demora motivada por "cuestiones técnicas" que habrían dificultado los abonos correspondientes.

El Ministerio, añaden las fuentes de la Subdelegación, ha garantizado que procederá "de forma inminente" al pago tanto del principal como de los intereses de demora.

La explicación deja, sin embargo, varias incógnitas. La Subdelegación no concreta cuáles son esas dificultades técnicas ni por qué se ha permitido que la deuda supere los 80.000 euros. Tampoco aclara por qué no se abandonó la sede provisional el pasado 31 de agosto ni qué gestiones se habían realizado antes de que el asunto trascendiera públicamente.

Llama especialmente la atención que la propia Subdelegación haya tenido que interesarse por el estado de los pagos después de conocer por la prensa la existencia de la reclamación judicial. Y que el compromiso de abonar "de forma inminente" las cantidades pendientes llegue precisamente cuando el impago y la demanda de desahucio han salido a la luz.

El PP exige explicaciones

La polémica ha provocado también la reacción del Partido Popular. Su candidata al Congreso por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha exigido "explicaciones inmediatas" a la subdelegada, Susana Cabellos, y ha calificado el asunto de "extrema gravedad".

Itziar Asenjo ante los medios de comunicación. PP CLM

"Si se confirman los hechos recogidos en la demanda, el Gobierno no solo estaría legislando a favor de la inquiokupación, sino que estaría practicándola él mismo", ha afirmado Asenjo, que ha comparecido junto al presidente provincial del PP y candidato al Senado, Lucas Castillo.

La dirigente popular ha acusado al Ejecutivo de mantener ocupado un inmueble ajeno sin satisfacer el alquiler, pese a que la propiedad había comunicado la finalización del contrato. "El Gobierno que pretende dar lecciones sobre vivienda y propiedad privada estaría ocupando un inmueble ajeno sin pagar". ha señalado.

El PP reclama a Cabellos que explique por qué no se han abonado las rentas, qué gestiones ha realizado para resolver el problema y si está garantizada la continuidad de los servicios de la Subdelegación.

"Los ciudadanos de Guadalajara merecen una explicación. Pagan sus impuestos, cumplen con sus obligaciones y no pueden permitir que la Administración que dice representarles trate a un propietario de esta manera", ha añadido Asenjo.

Los populares piden "transparencia total, explicaciones inmediatas y, en su caso, responsabilidades políticas". "Es un hecho muy grave y no admite silencios ni excusas", ha concluido la candidata.