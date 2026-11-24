Decenas de voluntarios y profesionales de las escuelas de vuelo participantes que llevan semanas ensayando el gran aterrizaje. Facebook

El pueblo donde los Reyes Magos aterrizan en alas delta y parapentes: "La ilusión llega volando"

Un pintoresco pueblo de apenas 140 habitantes de la provincia de Guadalajara acoge una de las citas más espectaculares de la Navidad en Castilla-La Mancha. Su cabalgata de Reyes se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en España; es más, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial y Regional.

Cada 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a Alarilla desde los cielos. Sus majestades descenderán desde el cerro de La Muela y aterrizarán en este municipio alcarreño en alas delta, escoltados por sus pajes reales que viajan en coloridos parapentes y paracaídas.

Este formato único donde "la ilusión llega volando" convierte el atardecer del 5 de enero en un auténtico espectáculo visual y colorido que conquista cada vez a más visitantes.

Uno de las participantes en la cabalgata aérea. Daniel Font

Tras el aterrizaje, los Reyes y sus pajes se dirigen a la Plaza Mayor donde está instalado el Belén Viviente y donde se realiza la tradicional ofrenda de oro, incienso y mirra al Niño Jesús.

Detrás de esa imagen de los Reyes Magos sobrevolando la localidad están la Asociación deportivo-cultural de Alarilla, el Ayuntamiento y las decenas de voluntarios y profesionales de las escuelas de vuelo participantes que llevan semanas ensayando el gran aterrizaje.

Más fotos de la espectacular cabalgata de Alarilla. Daniel Font

Además, vecinos y amigos se vuelcan durante estas fechas para ofrecer exhibiciones de antiguos oficios, puestos de productos artesanales y un ambiente acogedor sin igual.

Es importante acudir con tiempo suficiente para disfrutar del ambiente previo. Además, suelen repartir caldo caliente a todos los asistentes para que entren en calor.

Televisiones y medios de comunicación se hacen eco cada año de esta singular celebración que ya figura en muchas listas como una de las cabalgatas más curiosas de España.