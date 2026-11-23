Imagen de la fachada de la nueva tienda de Mercadona en Alovera (Guadalajara). Mercadona

Mercadona estrena en Alovera su nuevo modelo de supermercado 'Tienda 9': 1.793 m² y 46 puestos de empleo

Mercadona ha abierto un nuevo modelo de 'Tienda 9' en Alovera, Guadalajara, convirtiéndose en el segundo establecimiento de este estilo. La nueva tienda se ubica en la Avenida Víctimas del Terrorismo y supone el cierre de la tienda de la Avenida de la Diputación, debido a que no cumple los estándares requeridos por la compañía.

La empresa ha invertido más de 5,3 millones de euros en el nuevo supermercado, en cuya construcción han participado 40 proveedores, que han dado empleo a 200 personas. El espacio cuenta con 1.793 metros cuadrados de sala de ventas y la nueva tienda ofrece un mayor espacio para los productos frescos.

Además, presenta mejoras en la experiencia de compra de los 'Jefes' (como la compañía denomina internamente a sus clientes) y cuenta con una plantilla de 46 personas.

Zona de las frutas y verduras del Mercadona de Alovera (Guadalajara). Mercadona

Entre las principales novedades de este supermercado, está la reorganización integral del espacio. De esta manera, evoluciona de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos.

En este sentido, Mercadona da un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido.

Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

Zona de refrigerados en el nuevo Mercadona de Alovera (Guadalajara). Mercadona

Obrador Central

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda.

Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

Zona de congelados con pasillos más amplios en el nuevo Mercadona de Alovera (Guadalajara). Mercadona

Asimismo, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10 % en energía y de hasta el 40 % en consumo de agua.

Innovación y actualización

En cuanto a la innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9' incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento.

Zona de comida preparada y bollería. Mercadona

Una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

Calidad para 'El Jefe'

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los 'Jefes', la nueva tienda de Alovera incluye una zona de descanso para los clientes compuesta por 59 sillas y 12 mesas.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Dispone de un aparcamiento de 160 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cinco de ellas para vehículos eléctricos.

Zona de comedor dentro del Mercadona. Mercadona

Con esta nueva apertura, los clientes se seguirán beneficiando de su conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible.