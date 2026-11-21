Cuando cambiar la frontera es "una utopía": un alcalde de Guadalajara cierra la puerta a que su pueblo sea de Madrid

Basta echar un vistazo a su código postal (28190) y a su prefijo telefónico (91) para intuir que El Cardoso de la Sierra no es un municipio castellanomanchego al uso. En la teoría pertenece al noroeste de Guadalajara, pero en la práctica sus 49 habitantes dependen en gran medida de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid, con la que linda directamente.

Para resolver esta anomalía, un vecino, Luis Bustillo, ha impulsado una recogida de firmas en Change.org —suma cerca de 800 apoyos— que pide anexionar este pueblo y sus seis pedanías (Bocígano, Cabida, Colmenar de la Sierra, Corralejo, Peñalba de la Sierra y La Vihuela) al territorio madrileño.

Sin embargo, el veterano alcalde socialista del municipio, Rafael Heras —que lleva más de tres décadas al mando—, enfría las expectativas: "Me gustaría equivocarme, pero es una utopía. Es un tema recurrente que resurge cada ciertos años, siempre antes de elecciones", afirma a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Vista de El Cardoso de la Sierra desde Google Earth. Google Earth

El artículo 141.1 de la Constitución establece que cualquier alteración de los límites provinciales debe aprobarse mediante ley orgánica en las Cortes Generales (mayoría absoluta en el Congreso y simple en el Senado). Además, precisa de un acuerdo bidireccional y, en este caso, la reforma de los Estatutos de Autonomía de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

El argumento del vecino

Luis Bustillo en un punto de la GU-187 donde la vegetación casi oculta por completo una señal de tráfico. Cedida

Bustillo decidió poner en marcha la recogida de firmas ante una sensación de abandono institucional y agravio comparativo que, según denuncia, salta a la vista nada más cruzar el río Jarama (frontera natural entre ambas regiones). "El polideportivo es como una selva, han crecido árboles. No hay transporte público. Parece que no han pasado los años", relata.

Esa dependencia de la capital se denota antes de llegar al lugar: el acceso más cómodo por carretera a El Cardoso se realiza desde el eje madrileño M-139 / GU-187. Además, los vecinos acuden al centro de salud de Buitrago de Lozoya (Madrid) cuando precisan de atención médica y los niños del pueblo reciben su educación en colegios e institutos madrileños.

Un vehículo de la Comunidad de Madrid en El Cardoso de la Sierra. Fotografía compartida por Luis Bustillo

Sostiene que la integración en la Comunidad de Madrid "sería beneficiosa" para todas las partes por los siguientes motivos:

Madrid pasaría a gestionar administrativamente el nacimiento del río Jarama y ampliaría su red ecológica junto al Hayedo de Montejo.

y ampliaría su red ecológica junto al Hayedo de Montejo. El Cardoso entraría en el Canal de Isabel II para depurar sus aguas.

para depurar sus aguas. Tendría acceso a los autobuses del Consorcio Regional de Transportes (CRTM).

(CRTM). Los ganaderos del pueblo accederían a la DO Sierra de Guadarrama .

. Castilla-La Mancha ahorraría los fondos que hoy transfiere por convenios para destinarlos a otros lugares de la región.

Pese a la contundencia de sus críticas por la falta de inversiones y el aislamiento, marca distancias: "No somos independentistas catalanes o vascos, solo queremos progreso y que se use la lógica".

El Cardoso de la Sierra. Cedida

Para Rafael hay otras luchas

Por su parte, el regidor coincide en que "la mayoría de vecinos tienen sus cosas en la capital: médico, hospitales, tiendas..." y reconoce que "Madrid es la comunidad más rica de España y la que mejor tiene atendidos a sus municipios".

En cambio, para Heras la batalla "más real" de El Cardoso pasa por lograr acuerdos para que los servicios vayan mejorando. El ejemplo más gráfico es la recogida de residuos: "Hemos intentado mancomunarnos a Madrid, pero nos lo han rechazado. Tuvimos que comprar dos camiones y ahora pagamos por portar los residuos al Valle del Lozoya".

No es la primera vez

En el Ayuntamiento, esta reivindicación suena a un eco conocido. En octubre de 1999, la prensa se hizo eco de una supuesta solicitud del Ayuntamiento de El Cardoso para anexionarse a la Comunidad de Madrid. Una vez más, el alcalde aclara lo sucedido: "Ninguno de los concejales, ni el de la oposición, habíamos mandado nada".

Captura de la noticia publicada por Servimedia en 1999. Redes

Explica que cuando contactó con el gabinete del entonces presidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, le confirmaron que había recibido una carta con su supuesta firma, aunque sin membrete oficial del consistorio. "Me dijeron: «Nos han metido un gol». Y yo les contesté: «El gol te lo habrán metido a ti y a Ruiz-Gallardón»", relata Rafael Heras.

Tras aquella polémica, recibió una respuesta off the record justificando la negativa porque abriría un precedente para muchos otros municipios con reivindicaciones similares. "Si se hace para uno, van a quererlo todos. Entonces, no se va a conseguir nunca".

Casi tres décadas después, la campaña de Luis Bustillo tiene la mirada puesta en el millar de firmas para elevar la petición a los gobiernos de Castilla-La Mancha y Madrid, mientras que el alcalde prefiere "no pensar en eso" y centrar sus esfuerzos en conseguir más convenios con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para que su pueblo no se siga vaciando.