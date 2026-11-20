La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz. PSOE

El PSOE pide a Guarinos el cese de su concejal de Festejos por la polémica con las peñas de Guadalajara

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, ha reclamado el cese del concejal de Festejos de la capital alcarreña, Santiago López Pomeda, tras la reclamación hace una semana de las peñas de la ciudad de una reunión urgente por las dificultades durante el desfile de Ferias.

De Luz ha atacado a la gestión del área por parte de López Pomeda, asegurando que "todo lo que toca acaba en desastre".

La socialista se ha referido tanto a las responsabilidades del concejal de Gobierno ante Festejos, como en el área de Infraestructuras, apuntando "al contrato de los autobuses, que acabó desierto y en huelga".

Asimismo, ha citado "el proyecto del barrio del Chorrón, que lo presenta sin contar con los vecinos y vecinas; sus mentiras con la zona azul; o las entradas para ver los encierros en estas últimas Ferias".

"Cuando uno trabaja, se puede equivocar. Pero cuando uno no trabaja, no responde a las llamadas y trata con arrogancia a la gente, dudo mucho que merezca ostentar un cargo público", ha afirmado.

Y ha añadido que "solo hay que echar un vistazo a los plenos, cómo contesta a las preguntas de la ciudadanía, con una altivez que los vecinos y vecinas no se merecen".

"La alcaldesa, Ana Guarinos, tiene que cesarlo. No puede seguir mirando hacia otro lado", ha sentenciado.