La Diputación de Guadalajara tendrá un presupuesto de 104,4 millones en 2027, un 7,08 % más que el año anterior

El presupuesto de la Diputación de Guadalajara para 2027 superará por primera vez los 100 millones de euros, hasta llegar a 104.455.503 euros. Se trata de un incremento de 6,9 millones, un 7,08 % más que el del pasado año.

Este aumento es consecuencia de las partidas destinadas a inversiones y a prestación de servicios en los pueblos de la provincia, que acaparan en su conjunto más de tres cuartas partes del crecimiento de las cuentas.

La suma de las cantidades distribuidas entre esos cuatro capítulos asciende a 76.501.025 euros, lo que representa el 73,23 % del presupuesto general para el próximo año.

Así lo ha destacado el presidente, José Luis Vega, durante la presentación de un presupuesto que ahora llevará a pleno para su aprobación.

"Un año más, se ha elaborado un presupuesto dirigido a reforzar los servicios, mejorar las infraestructuras y dinamizar económica y socialmente los pueblos de las zonas rurales de la provincia", ha afirmado.

31,5 millones para inversiones

Los capítulos de inversiones suman 31.566.404 euros y representan el 30,22 % de todo el presupuesto. Destacan las partidas para carreteras provinciales, que ascienden a 7.150.000 euros, con una partida de 1.050.000 euros para la circunvalación de Sigüenza.

También se destina un millón para la construcción de un Centro de Eventos en Molina de Aragón, 1.230.000 euros para la adecuación del Centro de Innovación Territorial, 1.600.000 euros para la rehabilitación de las Salinas de Imón y 896.878 euros para continuar las actuaciones encaminadas a hacer visitable la mina Santa Catalina de Hiendelaencina.

Además, la convocatoria anual del Fondo de Cooperación Municipal, dirigida a municipios inferiores a 1.000 habitantes, pedanías y entidades de ámbito territorial inferiores a municipio (EATIM) para la realización de inversiones en infraestructuras y servicios municipales duplicará su dotación habitual y contará con 5,18 millones de euros.

Las cuentas recogen la creación de un nuevo servicio de coordinación de emergencias, con 135.000 euros.

Por otro lado, se crean dos nuevas líneas de subvenciones para apoyar a las zonas y pueblos afectados por los grandes incendios sufridos en la provincia en julio de 2026: una para financiar actividades culturales y turísticas en la Sierra Norte, dotada con 150.000 euros; y otra de 200.000 euros para compensar a los ayuntamientos las pérdidas de ingresos.

Por último, destacan las aportaciones para el sostenimiento y la prestación de servicios de los Consorcios Provinciales de Extinción de Incendios (CEIS) y de Gestión de Residuos, que en conjunto suman 12.281.000 euros.