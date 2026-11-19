El Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara), gobernado por el PSOE, ha amanecido este jueves vandalizado con pintadas en las que se podía leer "rojos traidores" y "asesinos corruptos".

Desde el PSOE de Guadalajara han condenado el ataque y han considerado que se trata de una acción “completamente inadmisible y contraria a los valores de convivencia, respeto y libertad que deben presidir cualquier sociedad democrática”.

Su secretario provincial de Organización y cabeza de lista al Senado, Rafa Esteban, ha lamentado este tipo de actuaciones ya que “contribuyen a alimentar un clima de crispación y sean la consecuencia de discursos de odio que, desde otras formaciones políticas, buscan normalizar la descalificación, la confrontación y la intolerancia hacia quienes piensan diferente”, ha informado el PSOE en un comunicado.

Esteban ha insistido en que "la libertad democrática consiste en poder defender ideas diferentes desde el respeto, sin intimidaciones ni amenazas. No podemos permitir que el odio ocupe el espacio que debe corresponder al debate político y a las propuestas".

Por esta razón, ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas para que apuesten por “una campaña electoral limpia, basada en el respeto”.

Respuesta a los insultos

Por su parte, la alcaldesa y candidata del PSOE de Guadalajara al Congreso de los Diputados, María Jesús Merino, ha defendido que "frente a los insultos, las descalificaciones y los mensajes de odio, los socialistas tenemos muy clara nuestra respuesta: más propuestas para mejorar la vida de la gente".

En este sentido, Merino ha señalado que “a cada insulto vamos a responder con más propuestas, con medidas que benefician directamente a la ciudadanía, como la mejora de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o las políticas que permiten avanzar en derechos y oportunidades. Esa es nuestra manera de hacer política: trabajar para mejorar la sociedad y no para enfrentarla”. Además, ha querido concluir señalando que “frente al odio, más democracia, frente a los insultos, más propuestas”.