Las peñas de Guadalajara cargan contra el Gobierno de Guarinos al recibir 30 multas "indiscriminadas" en las fiestas

Las Peñas de Guadalajara han puesto el grito en el cielo al sentirse víctimas de una situación "injusta" que atribuyen al "desencuentro entre el Ayuntamiento y Policía Local", y que se ha traducido en la imposición de 30 multas durante las últimas ferias y fiestas en honor a la Virgen de la Antigua celebradas el pasado mes de septiembre.

En un comunicado, consideran que "no es admisible que, después de meses de colaboración y trabajo, la respuesta sea más de 30 expedientes sancionadores que consideramos indiscriminados y que generan una profunda sensación de indefensión".

"No podemos ser el daño colateral de los problemas de coordinación y gestión que corresponde resolver al propio Ayuntamiento", añaden

Ante esta situación, los peñistas aseguran que "no pedimos privilegios, sino proporcionalidad, coherencia y respeto hacia la legalidad y las particularidades de las Ferias y Fiestas".

Además, reclaman "diálogo y la implicación de los responsables municipales, especialmente del área de Seguridad, cuya presencia hemos solicitado reiteradamente en las reuniones mantenidas".

Reunión con los concejales

En esta dirección aseguran que han solicitado "formalmente" al Consistorio la convocatoria urgente de una reunión en la que estén presentes los concejales de Festejos, Santiago López Pomeda del PP, y Seguridad, Chema Alonso de Vox, junto con la representación de las peñas, para "analizar lo sucedido, recibir las explicaciones oportunas y abordar la revisión de los expedientes sancionadores".

"Las peñas no somos un problema para la ciudad. Somos una parte fundamental de sus Ferias y Fiestas. Detrás de cada actividad e iniciativa hay cientos de personas que dedican su tiempo, esfuerzo e ilusión para que Guadalajara disfrute de sus días grandes", sentencian los peñistas.