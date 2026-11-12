Vandalizan el mural de la Virgen de la Antigua de Guadalajara con un símbolo anarquista: "Es una ofensa"

El mural de la Virgen de la Antigua, patrona de Guadalajara, ha aparecido vandalizado con una pintada negra de simbología anarquista que atraviesa el rostro de la imagen. El ataque se ha producido durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre, apenas dos meses después de la inauguración de esta representación, situada en el número 39 de la calle La Carrera.

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que ha presentado una denuncia penal contra los responsables por posibles delitos de daños y contra el patrimonio histórico, además de solicitar que se tenga en cuenta la agravante de discriminación por motivos religiosos.

La organización considera especialmente grave el ataque por tratarse de una representación de la patrona de Guadalajara y por haberse producido durante una jornada en la que también se registraron incidentes relacionados con los piquetes de la huelga, entre ellos intentos de impedir la salida de autobuses y cortes de circulación en distintos puntos de la ciudad.

El vandalismo no es un derecho, es un delito. Cuando se trata de la Virgen de la Antigua, una ofensa a los guadalajareños. Es el resultado de normalizar la impunidad, el abuso y odio. https://t.co/qKHaXJgpwJ — Ana Guarinos López (@AnaGuarinos) November 11, 2026

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha criticado estos comportamientos y ha asegurado que "los piquetes violentos no defienden derechos: los pisotean". Además, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que condene los ataques contra los símbolos cristianos.

"Ofensa para los vecinos"

"Es intolerable que una jornada de reivindicación termine con coacciones, destrozos y una imagen de la Virgen vandalizada", ha afirmado Castellanos, que ha defendido que el derecho de manifestación no puede justificar actuaciones que, a su juicio, vulneran la libertad de otros ciudadanos.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, también ha denunciado el ataque a través de sus redes sociales, donde se ha pronunciado contra la vandalización del mural de la patrona de la ciudad.

Por su parte, el Partido Popular de Guadalajara ha condenado el acto vandálico y ha reclamado que se investiguen los hechos para identificar a los responsables.

La formación provincial ha subrayado que la Virgen de la Antigua es un símbolo de identidad, tradición y fe para miles de guadalajareños, independientemente de sus creencias religiosas. Por ello, considera que el ataque supone una ofensa para los vecinos de la ciudad.

El PP ha pedido al resto de partidos políticos que se sumen a la condena y ha reclamado a las autoridades competentes que actúen conforme a la ley. Asimismo, ha defendido que cualquier reivindicación debe desarrollarse desde el respeto y sin recurrir a la intimidación o al vandalismo.

La formación popular ha concluido que lo ocurrido no representa a Guadalajara ni a sus vecinos y ha reivindicado el carácter abierto, plural y tolerante de la ciudad.