Alegrón en Guadalajara: la Bonoloto deja un premio de medio millón de euros en la ciudad

Guadalajara capital se ha despertado este martes con un premio de primera categoría (seis aciertos) del sorteo de la Bonoloto dotado con 552.777 euros.

El boleto ha sido validado en la administración número 7 de Guadalajara situada en el barrio de Aguas Vivas, y también se ha sellado otro en Zamora (Castilla y León).

En Abegondo (A Coruña) y Murcia se han vendido dos cupones de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario). La combinación ganadora ha sido 42 - 30 - 37 - 07 - 38 - 04, el complementario 13 y el reintegro 7.