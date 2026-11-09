Rafa y Juanjo, los primos que resisten frente a los árboles de Navidad hechos con plástico: "Tenemos abetos desde 70 €"

Cada Navidad, miles de españoles cumplen con la tradición de colocar el árbol decorado con bolas, guirnaldas y luces. La inmensa mayoría ellos son de plástico.

Frente a esta realidad, desde Cabanillas del Campo (Guadalajara), dos primos luchan por mantener viva una alternativa mucho más sostenible: el abeto natural.

Son Rafael y Juan José Sánchez, la tercera generación al frente de Viveros Sánchez, el complejo de este tipo más extenso de la península ibérica. Con más de 200 hectáreas de cultivo, producen cada año cerca de 200.000 plantas de flor y 50.000 árboles ornamentales.

KESPIMA261104_1003744446073 Viverossanchez.com

Aunque esta es su especialidad, la campaña navideña ilustra a la perfección cómo han cambiado los hábitos de consumo. "Antes vendíamos más de 10.000 abetos anuales y hoy no llegaremos ni a 300", admite Rafa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El consumidor suele asumir que adquirir un árbol artificial es más cómodo por su disponibilidad inmediata y que, además, es ecológico porque evita la tala.

La realidad científica es muy distinta. Un árbol de plástico —fabricado habitualmente en Asia con PVC y metales— genera una huella de carbono de unos 40 a 72 kilos de CO₂, según The Carbon Trust.

Los estudios de ciclo de vida calculan que el ejemplar artificial tendría que reutilizarse durante al menos 10 o 12 años para ser verdaderamente sostenible, pero en los hogares suele reemplazarse cada cinco o seis.

Cuestión de practicidad

Juanjo Sánchez, a la izquierda, y Rafael Sánchez, a la derecha. Cedida

Por el contrario, los abetos navideños naturales no proceden de la deforestación salvaje, sino de cultivos agrícolas específicos donde absorben CO₂ durante todos sus años de crecimiento.

Si el plástico arrasa no es por ecología, sino por practicidad: los modelos sintéticos no tiran agujas, no requieren riego, se guardan en un armario y resultan más económicos.

Para hacer frente a esta comodidad sintética, Rafael y Juanjo traen sus abetos de productores de Espinalbet (Cataluña), el gran epicentro de estas coníferas en España. "Allí en Cataluña se vende mucho más que en la zona centro, es una tradición arraigada", apunta Rafael.

Ejemplares de Abies nordmanniana en su vivero. Viverossanchez.com

Para convencer al cliente castellanomanchego o madrileño, en Viveros Sánchez han apostado por la variedad Abies nordmanniana catalana que "tira mucha menos acícula, ensucia mucho menos y es más resistente en casa" que el tradicional abeto rojo o Abies excelsa.

En su centro de jardinería ofrecen ejemplares que van desde un metro de altura hasta seis, con precios que "parten desde unos 70 euros hasta 1400 euros los más grandes".

Pese a ser la opción más sostenible, Rafa confiesa que el destino del árbol tras las fiestas sigue siendo un freno para muchos compradores: "Una clienta me dijo que ya llevaba cinco abetos en el jardín, que no sabía qué hacer con el siguiente".

Un siglo de historia

Esta resistencia en defensa del árbol natural es solo el capítulo más reciente en la larga trayectoria de la familia Sánchez. "Teóricamente en el año 2032 cumpliríamos 100 años", subraya Rafael.

En el Centro de Jardinería venden a particulares. Viverossanchez.com

Los orígenes del negocio se remontan a su abuelo, que venía de Sabiñán (Zaragoza), un pueblo reconocido como la auténtica cuna de la producción de planta joven y frutales en España gracias a la histórica influencia de los árabes y sus técnicas de injerto.

En los años 50, los Sánchez se instalaron en Cabanillas del Campo para estar cerca de Madrid y facilitar la venta de fruta y plantas en la capital. Cuando abrió Mercamadrid, la venta directa de fruta bajó, lo que les empujó a reorientar el negocio íntegramente hacia el vivero ornamental. Con el esfuerzo conjunto y la ayuda de sus cuatro tíos, el negocio familiar germinó a lo grande.

Hoy, la dimensión de Viveros Sánchez es colosal. Sus más de 100 eras de cultivo dan empleo a cerca de 50 personas y el 80 % de su producción va a parar a Madrid, el mayor motor de consumo de planta del país.

"Tenemos dos camiones grúa que salen todos los días a hacer reparto allí. Nos adaptamos muy bien a los formatos que nos piden", detalla Rafa.

Sostener semejante gigante de la horticultura requiere precisión técnica y una alta eficiencia hídrica. La finca cuenta con una red de siete pozos privilegiados -"en cualquier punto que pinchamos, a unos tres metros y medio nos sale agua"- y un ordenador autómata que controla los riegos, divididos en cuatro tandas diarias para maximizar cada gota, enviando alertas al móvil si el sistema detecta algún fallo.

Retos de la tercera generación

Curiosamente, el principal dolor de cabeza actual de esta familia de emprendedores no está en la tierra ni en el clima, sino en los despachos. "Para comercializar la planta tenemos que sacar un pasaporte fitosanitario y me cuesta muchísimas horas de trabajo. La tecnología que nos ponen a disposición las administraciones parece hecha hace 40 años. Solo pido que sean una ayuda y no nos entorpezcan", lamenta el copropietario.

A la asfixia burocrática se suma el problema generalizado del campo: la falta de relevo y mano de obra cualificada. "Nos estamos alimentando de las empresas que vienen a hacer prácticas para conseguir personal. Cada vez cuesta más conseguir trabajadores", afirma Rafael.

Pese a los obstáculos administrativos y a lidiar con un mercado que a menudo prima la inmediatez plástica frente a las consecuencias medioambientales, desde Viveros Sánchez contemplan el futuro como un terreno fértil, convencidos de que, a la larga, "todo lo que sea naturaleza tendrá muchas proyecciones".