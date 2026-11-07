Santiago Abascal congrega a 2.500 personas en Guadalajara y carga contra Pedro Sánchez por la tragedia de Urda

Santiago Abascal ha congregado este sábado a más de 2.500 personas en el Auditorio Pedro Díaz de Guadalajara, donde ha convertido la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales, en uno de los principales argumentos de su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente nacional de Vox ha exigido responsabilidades políticas por la gestión de las infraestructuras ferroviarias y ha acusado al Ejecutivo de utilizar los recursos públicos para beneficiar a personas de su entorno.

"¿Por qué no dimite Pedro Sánchez cuando ve que todos los que ha colocado se están llevando el dinero? En mitad de la masacre, en mitad de los muertos", ha cuestionado Abascal durante un mitin celebrado en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

¡Gracias Guadalajara! #SentidoComún https://t.co/vczjWQmfnl — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 7, 2026

El líder de Vox ha hecho referencia a una información publicada este sábado sobre los bonus que, según ha denunciado, el hasta ahora presidente de Adif habría dejado firmados para sus directivos antes de dimitir tras el accidente ferroviario.

Abascal ha criticado que el dinero destinado a garantizar la seguridad de los trenes haya terminado, a su juicio, en "mordidas, colocaciones y bonus".

Prioridad nacional

Más allá de la tragedia ferroviaria del pasado 28 de octubre, Abascal ha centrado buena parte de su discurso en la seguridad ciudadana, la inmigración, la fiscalidad y las dificultades de las familias para sacar adelante sus proyectos de vida.

El presidente de Vox ha defendido la necesidad de recuperar la seguridad y la libertad de las mujeres y ha acusado al Gobierno de haber traído a España a "gente que odia a las mujeres" y de haber "excarcelado a violadores". "Vamos a recuperar España de ese Gobierno autoproclamado feminista", ha proclamado.

También ha reivindicado la reducción de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas y la prioridad nacional, una de las principales banderas políticas de su formación.

En este sentido, ha denunciado las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y conseguir un empleo digno, así como la presión fiscal que soportan los trabajadores y los autónomos.

Su propuesta pasa por impulsar "un cambio profundo, pero un cambio tranquilo" que permita, según ha defendido, recuperar las oportunidades y garantizar que los jóvenes puedan construir su futuro en Guadalajara y en el resto de España.

Defensa del campo

El mundo rural ha ocupado igualmente un lugar destacado en el mitin. Abascal ha criticado la entrada de aceite procedente de Marruecos y Túnez mientras, según ha denunciado, se retira producto español del mercado.

El líder de Vox ha cargado contra el exceso de burocracia que soportan agricultores y ganaderos, a quienes ha llegado a describir como "oficinistas arruinados", y ha defendido la continuidad de las explotaciones familiares y su transmisión de generación en generación.

A su juicio, proteger el campo es también una forma de garantizar el futuro de los pueblos y combatir la despoblación. En este contexto, ha responsabilizado al Gobierno de Sánchez y a los acuerdos entre populares y socialistas en Bruselas de unas políticas que considera perjudiciales para el sector primario.