El PSOE denuncia que la alcaldesa de Guadalajara ha usado el Palacio del Infantado para un acto del PP: "Gravísimo"

El PSOE de Guadalajara ha denunciado que la alcaldesa de la capital provincial, Ana Guarinos, ha utilizado el Palacio del Infantado "para un acto privado del PP, obstaculizando el trabajo del personal que se encontraba en ese momento en las instalaciones".

Así lo ha expresado la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lucía de Luz, que ha afirmado que, según ha conocido de fuentes del Museo Provincial, "el gobierno de Guarinos celebró este jueves este evento privado del PP".

"Dificultó la realización de un acto administrativo como era la entrega de materiales arqueológicos que estaba prevista por la tarde", ha lamentado.

Para De Luz, los hechos son "gravísimos", por lo que ha anunciado que pedirán "explicaciones urgentes".

"No puede seguir utilizando las instituciones a su antojo, como si fueran de su propiedad, haciendo uso de ellas con fines partidistas. Estamos hablando del museo, que es un edificio público", ha afirmado.

"Hace política nacional"

La socialista ha asegurado que Guarinos "está más ocupada en hacer política nacional para escalar puestos en su partido, que en el día a día de la ciudad y en las cosas que importan a los vecinos y vecinas".

"Guarinos es fiel seguidora de Cospedal, porque ya fuimos noticia por la utilización del Museo por parte de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha para una de sus fiestecitas. Es su forma de hacer política, pensar que todo les pertenece y pueden hacer uso de lo público a su antojo", ha sentenciado.