Martínez-Almeida y Núñez arropan a los candidatos del PP de Guadalajara: "El 29-N elegimos entre España o Sánchez"

El Partido Popular de Guadalajara ha presentado este jueves a los integrantes de sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El acto ha contado con la participación del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Los 'populares' han mostrado su confianza en sus equipos y han apelado a la movilización para conseguir una victoria electoral que "permita abrir una nueva etapa política en España".

Por su parte, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha expresado su confianza en la candidatura de Guadalajara, cuyos integrantes ha definido como "personas preparadas y con experiencia profesional y política".

Núñez ha destacado el peso del municipalismo en las listas y ha defendido que el próximo 29 de noviembre los ciudadanos tendrán que elegir entre dos modelos: "Sánchez o España".

El 'popular' ha contrapuesto la "política del anuncio" del Ejecutivo central con la apuesta del PP por "una política de gestión, rigor y toma de decisiones".

Y ha señalado como principales problemas de la provincia las dificultades de conexión por carretera y ferrocarril, la situación del sector agrícola y ganadero, la falta de capacidad energética para facilitar la implantación de nuevas empresas y la presión fiscal.

Además, ha defendido la necesidad de impulsar reformas en materia de vivienda y suelo y ha afirmado que una mayor coordinación entre los gobiernos del PP en Madrid, Castilla-La Mancha y Guadalajara favorecería el crecimiento económico y la industrialización de la provincia.

"Tenemos un Gobierno fallido"

Por su parte, Martínez-Almeida ha reivindicado la experiencia municipal como la mejor preparación para asumir responsabilidades en la política nacional.

"Para ejercer la política nacional no hay mejor escuela que la política local. La cercanía con los ciudadanos y la capacidad de gestión son dos elementos fundamentales para resolver sus problemas", ha asegurado.

El alcalde madrileño también ha puesto como ejemplo la evolución de Guadalajara desde la llegada del PP al Gobierno municipal y ha defendido la necesidad de sustituir al actual Ejecutivo central, "un gobierno fallido, corrupto e incapaz".

"Ni somos una nación fallida, ni somos un Estado fallido. Somos una grandísima nación con una historia de la que sentirnos profundamente orgullosos. Lo que tenemos es un Gobierno fallido", ha criticado.

Asimismo, ha apelado a la responsabilidad del PP ante la cita electoral del 29 de noviembre y ha pedido a los integrantes de las candidaturas que "mantengan la unidad y no entren en provocaciones durante la campaña".

"Nosotros no buscamos nichos de votos, no queremos elevar muros, ni queremos que los españoles no puedan hablarse entre ellos. Nuestro proyecto permitirá recuperar la concordia y el entendimiento entre los españoles", ha expresado.

Por último, ha abogado por mejorar las comunicaciones ferroviarias y viarias entre Madrid y Guadalajara, además de resolver los problemas de capacidad energética que afectan al desarrollo de ambos territorios.