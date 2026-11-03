El pueblo que llegó a marcar -25°C y se vacía con el frío: "De noviembre a febrero muchas casas se cierran"

La entrada de una masa de aire frío de origen polar en la península ibérica está provocando esta primera semana de noviembre un desplome generalizado de las temperaturas en Castilla-La Mancha y prevé dejar heladas en el norte y lluvias en el este.

En este adelanto invernal, hay un pueblo al noroeste de Guadalajara donde sus 3.200 habitantes ya están acostumbrados al frío. Se trata de Molina de Aragón (Guadalajara), la localidad que ha llegado a superar los -25ºC en más de una ocasión, la última ocasión se dio el 12 de enero de 2021 cuando los termómetros registraron -25,2ºC.

En las semanas previas a las fuertes heladas de diciembre, enero y febrero; su alcalde, Francisco Javier Montes atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha: "En octubre mucha gente se va en esta época. Los Santos marcan un antes y un después. De noviembre a febrero muchas casas se cierran y se quedan vacías", lamenta el regidor.

Molina de Aragón (Guadalajara).

La vida de sus vecinos está marcada por esas duras condiciones climáticas, por ello la preparación de los sistemas de calefacción y estufas comienza meses antes. "En primavera ya preparamos la leña para las estufas", explica Montes.

El propio Ayuntamiento se adelanta comprando sal para repartir en carreteras y calles ante posibles nevadas. En este sentido, el alcalde desvela que durante las olas de frío dejan "un hilo de agua caer en los fregaderos" para evitar que se congelen las tuberías de suministro de agua.

Molina de Aragón tras una nevada. Europa Press

En una comarca, la de Molina-Alto Tajo, con una densidad demográfica de apenas 1,8 habitantes por kilómetro cuadrado, las relaciones personales juegan un papel fundamental. "Aquí somos todos una gran familia. Nos cuidamos unos a otros, estamos pendientes de lo que necesita cada uno e intentamos ayudar", detalla.

Afortunadamente, desde la apertura del Parador Nacional en mayo, Molina de Aragón ha visto crecer los visitantes un 25 por ciento, impulsando la economía local. Además, el castillo medieval del pueblo, que es uno de los mejores iluminados de todo el panorama nacional, ha impulsado el municipio como un referente turístico.

Exterior del Parador de Molina de Aragon. Paradores

"El Parador ha sido clave. Gracias al turismo en verano llegamos a triplicar población siendo más de 9.000 habitantes", destaca el alcalde. Del frío extremo, Molina de Aragón ha creado una forma de vida que se ha convertido en su identidad. "Aquí el frío no congela el ánimo ni el espíritu", concluye Montes.