La Policía salva la vida a un bebé que convulsionaba en Guadalajara tras el angustioso aviso de su madre

La rápida intervención de carácter humanitario por parte de agentes de la Policía Nacional ha permitido salvar la vida a un bebé de corta edad en Guadalajara.

El aviso de la madre en una llamada en el teléfono 091 alertando de que su hijo se encontraba convulsionando y necesitaba asistencia médica urgente fue la señal para que los agentes acudieran de inmediato al domicilio.

Tras desplazarse al domicilio, los agentes fueron recibidos por la madre del menor, que presentaba un gran estado de nerviosismo y solicitaba desesperadamente ayuda para trasladar a su hijo al hospital.

Los policías comprobaron que el bebé continuaba convulsionando y presentaba una respiración débil, circunstancias que evidenciaban la gravedad de la situación y la necesidad de una atención sanitaria inmediata.

Ante el riesgo que presentaba el estado de salud del menor y con el objetivo de facilitar su asistencia médica urgente, los agentes decidieron proceder de manera inmediata al traslado de la madre y de su hijo al Hospital Universitario de Guadalajara, priorizando la seguridad y el bienestar del pequeño.

Una vez en el centro hospitalario, los agentes permanecieron junto a la madre, prestándole apoyo hasta que el personal sanitario se hizo cargo del bebé.

Gracias a la intervención de los profesionales médicos, el menor pudo ser reanimado y estabilizado, logrando mantener sus constantes vitales.