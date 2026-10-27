La orquesta Panorama cierra su gira 2026 con una actuación gratuita este 31 de octubre en un pueblo de Cuenca

La orquesta Panorama, para muchos la mejor de España, concluirá su gira Time Tour 2026 el próximo 31 de octubre en Tarancón, el segundo municipio más poblado de la provincia de Cuenca (17.207 habitantes) y conocido, entre otras cosas, por su dulce típico conocido como "los borrachos".

El evento también será la despedida de la iniciativa cultural "La música que cambió un país" integrada en la programación "50 años juntos" que conmemora la transición democrática española. La actuación será en el Parque Ferial, la entrada será totalmente gratuita y la organización no permitirá introducir bebidas en el recinto.

Según ha informado el propio Ayuntamiento de Tarancón, la música en directo arrancará a las 20:00 horas con la actuación de la orquesta Sonital y dos horas más tarde (22:00 horas) comenzará el show del grupo gallego.

Cartel de la actuación. Ayuntamiento de Tarancón

El alcalde, José Manuel López Carrizo, ha animado a vecinos y visitantes a sumarse para "celebrar un aniversario histórico que llegará a Tarancón en su versión más grande", ha señalado. También ha agradecido a la Junta de Comunidades que haya elegido a su ciudad para acoger la cita.

Las puertas del Parque Ferial se abrirán una hora antes del primer concierto y uno de los accesos (la puerta de la calle Julián García) quedará reservada para las labores de carga y descarga. Las personas que acudan con carritos de bebé tienen como recomendación situarse en los laterales del recinto o cerca de las salidas.

Plano del Parque Ferial durante los conciertos. Ayuntamiento de Tarancón

Cortes de tráfico

El evento conllevará restricciones de circulación en el entorno del espacio. La calle Julián García permanecerá cortada al tráfico, excepto para el acceso a residentes. También se verán afectadas partes de la avenida Pablo Iglesias y de las vías Labradores y Los Novios.

Orquesta Panorama durante un concierto. Cedida

El grupo gallego, referente nacional del sector de las verbenas desde 1988, desembarca en Valdepeñas con la producción de su gira Time Tour 2026. El equipo que desplegarán incluye un escenario de 30 metros, dotado de pantallas LED, efectos especiales, deslumbrantes coreografías y un repertorio que abarca desde el pop y rock hasta los últimos ritmos urbanos.