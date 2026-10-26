Muere Ricardo José Ginestal Gómez, quien fue presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara durante 12 años

El doctor Ricardo José Ginestal Gómez, quien fue presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara durante 12 años (1998-2010), ha fallecido este sábado 24 de octubre a la edad de 80 años.

Ginestal Gómez desarrolló parte de su trayectoria profesional al frente de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Guadalajara.

Desde el Colegio de Médicos de Guadalajara han lamentado la muerte de su compañero, que "representa una pérdida para la comunidad médica" de la provincia.

En un comunicado, han manifestado su reconocimiento a su trayectoria profesional, a su dedicación a la Medicina y a su vinculación con la vida colegial.

Tras trasladar las condolencias a la familia, amigos y compañeros, el Colegio ha detallado que rendirá un homenaje en memoria del difunto durante la próxima Cena de la Patrona, un acto en reconocimiento a su dedicación en la profesión e institución.