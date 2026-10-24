Proyectan la construcción de un aeródromo privado en una exclusiva finca de Guadalajara a pocos kilómetros de Madrid

Castilla-La Mancha aspira a tener un nuevo aeródromo. Al menos esa la intención de los promotores de 'La Galiana', una infraestructura de 80.000 m² proyectada en la finca 'La Matilla' de Pozo de Guadalajara. Esta instalación se construiría en una zona limítrofe con la Comunidad de Madrid y a escasos 50 kilómetros de la capital

Rusticarea Explotaciones Agrarias, SL, empresa que ha presentado el proyecto, detalla que se trataría de una infraestructura destinada a la "aviación general y deportiva" para "uso restringido y privado".

A la hora de argumentar su construcción, aducen que persigue cubrir la demanda de vuelos de este tipo ante la inexistencia de infraestructuras similares, dado que el aeródromo más cercano se encuentra a 40 kilómetros.

Además, persiguen la "revalorización del negocio de celebraciones y otros eventos existentes en esta finca".

No en vano, este exclusivo complejo, está dedicado a la organización de eventos en todas las épocas del año en su cortijo principal, una casa de campo del siglo XIX enclavada en una zona natural del Corredor del Henares.

De manera concreta, el proyecto recoge la construcción de una pista de tierra compactada de 550 metros de longitud y 35 metros de ancho, y una calle de rodaje de 70 metros por 15 que conecta la pista con la plataforma de 50 metros por 100.

Junto a la plataforma, quedaría ubicado un hangar prefabricado y sin cimentaciones de 600 m².

Operaciones y naves

En la documentación remitida a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, queda constatado que prevén una operativa normal de tres vuelos diarios que podría elevarse a cuatro.

Respecto a las aeronaves que tienen previsto que aterricen en 'La Galiana', citan tres modelos: ATEC 122 Zephyr 2000, Sukhoi Su-29 y Yakovlev Yak-52, todas ellas con envergaduras de entre 8,20 metros y 9,60.

Este proyecto de construcción arrancó su fase administrativa el 27 de febrero con el inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha reconocen que en el entorno del futuro aeródromo el uso más sensible es el residencial, dada su proximidad a la urbanización Medina Zahara de Chiloeches que se encuentran a menos de 700 metros de la zona de actuación.

Por tanto, identifica posible afección acústica tanto en esta urbanización como en el núcleo urbano de Pozo de Guadalajara y los municipios madrileños de Los Santos de la Humosa, Santorcaz y Anchuelo.

En esta línea, atendiendo a los informes técnicos del Ayuntamiento de Chiloeches, al del Servicio de Medio Natural y a la valoración de este Servicio de Calidad Ambiental, la administración regional considera conveniente "profundizar en la evaluación de las posibles afecciones acústicas indirectas sobre el entorno territorial próximo".

Por ello, señalan que "para poder valorar la afección real del ruido derivado del funcionamiento del aeródromo, es necesario elaborar un estudio multidisplicinar, en el cual se profundice en el impacto del estrés acústico en el éxito reproductivo de las aves que aparecen en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas" y viven en este entorno.

Una vez analizado tanto el Documento Ambiental como los informes recibidos por todas las partes involucradas como ayuntamientos y organizaciones ecologistas, Desarrollo Sostenible concluye que el proyecto "podría tener efectos significativos para el medio ambiente" y por lo tanto considera necesario que se someta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Circuito

Se da la circunstancia que en esta misma finca también se proyectó em 2020 un complejo dedicado al mundo del motor que incluía un circuito homologado para Fórmula 1 y Moto GP, y que planteaba una inversión de alrededor de 60 millones de euros.

El Consistorio apuesta por este ambicioso proyecto, que supondría la creación de 125 empleos directos y que supondría un gran escaparate para Guadalajara y Castilla-La Mancha. El lugar escogido es la finca La Matilla, con cerca de 1.400.000 m2. https://t.co/HblUFGdYst — Pozo de Guadalajara (@PozoGuadalajara) October 7, 2020

Desde el Ayuntamiento de Pozo de Guadalajara escenificaron su apoyo explícito a un proyecto que según apuntaban, iba a suponer la creación de 125 puestos de trabajo.

Entre otras actividades, el complejo iba a incluir un máster universitario de Ingeniería, un departamento de desarrollo de motores eléctricos, un museo del automóvil y un hotel motor-resort que permitiría la puesta en marcha de eventos del motor, pruebas de marcas, una academia de pilotaje o un Centro de Alto Rendimiento.