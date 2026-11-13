Condenado a año y medio de cárcel por robar a su compañero de habitación en una residencia de mayores de Cuenca

La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a un año y seis meses de cárcel al interno de una residencia de mayores por estafar a otro residente, su compañero de habitación, al que deberá indemnizar con 3.741,6 euros.

Los hechos probados relatan que debido a las dificultades de movilidad del denunciante, este pidió al encausado que le ayudara a retirar dinero de su cuenta, para lo cual le entregó la tarjeta y el número PIN.

Así, entre el 8 de agosto y el 15 de noviembre de 2021, el acusado se aprovechó de esta situación para efectuar, al margen de los reintegros legítimos solicitados por su compañero, numerosas extracciones sin autorización y con ánimo de lucro. En concreto, realizó veintiuna operaciones por un importe total de 8.880 euros.

Si bien no se ha podido precisar con exactitud qué extracciones contaban con autorización y cuáles no, sí ha quedado acreditado que la mayor parte de ellas fueron fraudulentas y que el importe de las realizadas en estas condiciones superó los 400 euros.

Una mujer absuelta

Por otro lado, no se ha probado que la otra mujer procesada, que ha resultado absuelta, tuviera participación o conocimiento alguno de los hechos cometidos por el otro acusado ni de los movimientos bancarios efectuados.

Los magistrados señalan que no consta ningún indicio que permita sospechar que un tercero ajeno al acusado tuviera acceso a la tarjeta y, sobre todo, al PIN del denunciante, por lo que la autoría se circunscribe exclusivamente al procesado.

Esta conclusión se refuerza al haber eximido este último a la otra acusada de cualquier participación o conocimiento de los hechos.

De este modo, un razonamiento lógico y sin fisuras permite dar por probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado aprovechó la confianza depositada por su compañero de habitación para efectuar extracciones no consentidas, bien el mismo día en que le pidió ayuda para retirar dinero, bien en fechas distintas apoderándose de la tarjeta a escondidas.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Castilla-La Mancha.