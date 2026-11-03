El PP arrebata al PSOE la Alcaldía de un pueblo de Cuenca tras 14 años de gobierno socialista

El municipio conquense de Engúidanos ha pasado a estar gobernado por el Partido Popular tras 14 años de gobierno socialista.

Este martes, se ha consumado la moción de censura mediante la cual los 'populares' han arrebatado la Alcaldía a Sergio de Fez, con apoyo del concejal de la Agrupación Independiente de Enguídanos.

Según ha informado la agencia de noticias Europa Press, los problemas del PSOE arrancaron hace unos meses, tras la dimisión de uno de sus ediles.

En su lugar, entró una concejala que no era afín a De Fez y, finalmente, ha facilitado que el 'popular' Joaquín Martínez se convierta en el nuevo alcalde hasta las elecciones municipales de mayo de 2027.

"Transfuguismo"

El secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Ángel Tomás Godoy, ha denunciado la actuación del Partido Popular en Enguídanos al presentar una moción de censura para hacerse con la Alcaldía.

Para Godoy, lo ocurrido supone un "nuevo incumplimiento del pacto antitransfuguismo suscrito por los principales partidos y una falta de respeto a la voluntad expresada por los vecinos en las urnas".

"Llueve sobre mojado, ya que no es la primera vez que el PP recurre a este tipo de maniobras para hacerse con las alcaldías que no logró obtener en las urnas. El PSOE sí ha respetado el pacto antitransfuguismo, incluso cuando ha recibido varias propuestas de concejales del Partido Popular de varios municipios de la provincia para facilitar cambios de gobierno", ha afirmado.

Asimismo, ha calificado al nuevo PP de Cuenca como "peor que el de Benjamín Prieto". "Parece mentira que, a apenas seis meses de las elecciones municipales, el Partido Popular esté más preocupado por conseguir alcaldías a cualquier precio que por respetar lo que decidieron los vecinos", ha sentenciado.