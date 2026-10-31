A la venta una finca con cortijo y trofeos de caza muy cotizados en Cuenca: su premio de salida es 7 millones de euros

El mercado inmobiliario recoge un amplio catálogo de activos para quienes buscan una inversión, un lugar en el que establecerse o donde desconectar del día a día. Entre ellos se encuentran las fincas rústicas, propiedades que por su elevado precio a veces solo son accesibles para unos pocos. Un ejemplo de este tipo de inmuebles lo encontramos en Gabaldón (Cuenca) donde se ha puesto a la venta un latifundio con cortijo y coto de caza por 7 millones de euros.

Según la web AgroAnuncios, esta finca de 1.700 hectáreas cuenta con un complejo residencial compuesto por una casa principal construida en una planta baja y un patio interior.

Esta construcción central está acompañada de otra casa para guardeses, varias naves para desarrollar labores agrícolas y una antigua instalación dedicada a la cría de cerdos.

No obstante, si algo destaca esta publicación es el gran "potencial cinegético" que posee la finca. Entre la fauna que acoge destacan "magníficos ejemplares de ciervos" y varetos -crías de este animal- que los propietarios crían para vender a otros cotos.

Todo ello, gracias a la "zona de bosque de dehesa" que acoge el lugar, "idónea y rica para la fauna".

"Esta finca es una magnífica oportunidad ya que cuenta con una gran tradición de caza, donde sus trofeos son muy cotizados y valorados", concluyen.