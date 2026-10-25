Santos de Cuenca tiene 25 años y un cuadro en la Catedral de Toledo junto a los grandes maestros: "Me siento indigno"

David Santos, a sus 25 años, reconoce que lucha por no creerse a sí mismo en lo que define como una "mezcla entre miedos y deseos". Este joven pintor conquense atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha días después de haber colgado para la eternidad su obra San Alonso de Orozco en la Catedral de Toledo.

Un hito que, en su corta carrera, le ha permitido compartir espacio con artistas como El Greco, Goya o Caravaggio en el templo toledano, que este año celebra su octavo aniversario y se ha convertido uno de los museos artísticos más ricos del país: "Mi sueño era pintar algo frente a lo que alguien pudiera rezar".

En la Primada de España, sobre la puerta de la sala 'Papelera' y al lado del 'Cristobalón', se sitúa su obra. Una pintura que se erige en torno a un halo que combina el misticismo con el arte sacro y que surgió gracias a la llamada y "confianza" que monseñor Juan Miguel Ferrer, canónigo de la Catedral toledana, depositó en este artista: "Terminé el cuadro en tres semanas, aún sin creerme la oportunidad que le había sido concedida a mi trabajo".

Cuadro de San Alonso de Orozco. David Santos

El sacerdote Ferrer y el pintor se conocieron en la noche que Santos recibió el Premio Puy du Fou en reconocimiento a su arte. Un momento que el religioso aprovechó para elogiar la obra del joven y que sirvió como punto de partida para lo que se convirtió en una "bonita amistad". Tras seguir los pasos artísticos del conquense, le confió este proyecto de "tamaña magnitud y responsabilidad".

Durante el proceso de creación, Santos buscó y consultó todos los libros que pudieran aportar información sobre el protagonista de su obra, San Alonso de Orozco —un importante místico, escritor y predicador agustino—. Aun con toda la información, reconoce que, para él, la oración ha sido parte clave en su proceso de creación: "En el caso del retrato de un santo, para pintar y evidenciar la santidad es necesario desear la santidad y salir a buscarla".

Detrás de la composición, la luz, los colores, el gesto o los símbolos, el cuadro "contrapone el deseo de un santo a no ser retratado con la reflexión detallada de su identidad frente a la intensísima visibilidad que ofrece la Catedral".

Imagen del cuadro en el interior de la Catedral de Toledo. David Santos

Por ello, Santos lo califica como "un cuadro compuesto de contrarios". En él se contraponen las figuras de san Alonso y la Virgen. Los espacios con el cielo y la oscuridad absoluta, los colores con el azul del manto frente al negro agustino del santo o la tez blanca de la Virgen con la carne saturada del protagonista. Los tiempos y los estilos, desde "el barroco más pasional del santo frente al hieratismo, casi icono bizantino, de la Madre".

Como curiosidad del cuadro y detalle que puede pasar desapercibido, el crucifijo que sostiene el santo es "el mismo que coronaba el facistol del coro donde frecuentemente entraba en éxtasis contemplativo. Fue el mismo crucifijo que pidió en su lecho de muerte y que a día de hoy se conserva, aunque mutilado".

Detalles del cuadro de San Alonso de Orozco. David Santos

Santos se abre a contar una anécdota personal: "Los días que dediqué a pintar el rostro de la Virgen sentí verdadero dolor. Como si la responsabilidad espiritual de pintar algo tan puro no fuera gratuita. Sentí el peso de las miradas y de las oraciones de los futuros fieles y espectadores".

El San Alonso de Orozco —y de Santos de Cuenca— ocupa un espacio con siglos de historia que será contemplado por visitantes y fieles. Un hito que le hace "sentir pequeño y en gran medida indigno", aunque, asegura que "alguien pequeño puede hacer cosas muy grandes si vuelca todo su ser a un fin mayor".

En esa lucha contra el síndrome del impostor, Santos también experimenta "cierta sensación de familiaridad" y admiración por compartir espacio con artistas que ha estudiado: "Muchos de ellos también se sentían insuficientes en los logros de sus carreras, y a pesar de nuestra distancia temporal la empatía frente al tormento es de gran ayuda".

Junto a obras firmadas por grandes nombres como El Greco, Goya, Velázquez, Caravaggio o Tiziano, su cuadro también embellece uno de los pilares de la Catedral, considerada una de las mayores pinacotecas y museos de arte más ricos de España.

David Santos trabajando en un cuadro. David Santos

Para 'Santos de Cuenca' —nombre artístico con el que firma sus obras— la pintura jamás fue solo una afición. El arte de convertir pinceladas en obras de arte siempre fue "una extensión" de aquel niño que dibujaba en los pupitres o en las paredes de su instituto, de quién se escabullía del juego para convertir la arena de los parques en su óleo, o de quien, mientras hacía un amago por jugar al fútbol, solo podía observar el campo como "un enorme lienzo".

Pese a su juventud, ya posee un estudio propio en el que se refugia y trata de "ser menos yo y más mis obras; ser útil y saber generar chispas y destellos que enciendan algo más grande".

"Sin fe no habría podido acabar ninguno de mis cuadros". Para Santos, la espiritualidad es una manera de ver y vivir la vida en la que encuentra su "razón de ser como persona" y "como pintor en la búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza".

Tras graduarse en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, Santos sintió que "la llamada de lo trascendente" había llegado. Rechazó prometedoras oportunidades en la capital y decidió regresar a Cuenca para dedicarse plenamente a la pintura: "Sentí incertidumbre, vértigo y muchas inseguridades, pero las demás vías no tenían mi nombre".

David Santos, pintor conquense de 25 años y creador del cuadro San Alonso de Orozco. David Santos

Volver al lugar que le dio su nombre artístico fue un viaje a sus raíces y donde encontró "un lugar donde el horizonte se abría con tan solo alzar la mirada, y donde mis antepasados me hablaban a cada paso".

Con "dolor y frustración", en su regreso se topó con la oscuridad interior, entendió que "pelear con las sombras adquiere sentido cuando comienzas a amar de verdad lo que descubres haber heredado" y encontró "la fuerza de la juventud, el anhelo por algo más grande".

En su camino entre brochas, pinceles, fusiones de colores, tablas y cuadros en blanco encontró una lucha "imprescindible" contra el ego: "Trabajar aislado en un cuadro durante tantas horas convierte al estudio en un campo de batalla brutal".

David Santos piensa "en grande" su futuro, aquel en el que pueda "interpelar más a los jóvenes" y "a todos aquellos que tienen ganas de cambiar el mundo", aquel que le permita viajar y "pintar más allá de nuestras fronteras, llevando mis raíces siempre conmigo".

Pero si una cosa tiene clara es que quiere "ser mensajero de belleza e instrumento de paz", algo que repite en cada una de sus oraciones: "Esa es mi única certeza".