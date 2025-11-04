La gestora de Martín-Buro elaborará las listas electorales del PP de Cuenca: "Queremos ser un equipo de calle"

El nuevo presidente de la junta gestora del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, ha anunciado que una de las principales misiones de este órgano será la elaboración de las listas electorales del partido de cara a las próximas elecciones de 2027.

La gestora, que asume las riendas del PP conquense tras la marcha del expresidente Benjamín Prieto, también ha acordado en su primera reunión la creación de una junta local en la capital, que estará presidida por la portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Beatriz Jiménez.

Martín-Buro ha asegurado que la nueva etapa del PP de Cuenca comienza con el objetivo de "ser un equipo de calle, volcado en las necesidades de los pueblos, y de talento en la gestión".

Además, ha confirmado que la Ejecutiva Provincial que se constituirá será "la más extensa" en la historia del partido, con representación de todos los territorios y continuidad de los secretarios generales designados por Prieto. El diputado regional ha agradecido el trabajo de su predecesor y ha subrayado que Benjamín Prieto "seguirá siendo un activo del partido".

Convocatoria de futuro

Aunque los estatutos del PP establecen que la gestora tiene un mandato de seis meses, Martín-Buro ha avanzado que previsiblemente se prorrogará hasta los comicios de 2027, ya que "no se trabaja para seis meses, sino hasta el proceso electoral".

Preguntado por la convocatoria de un futuro congreso provincial, el presidente de la gestora ha remitido la decisión a la dirección nacional, que es quien designó a los vocales de este órgano.

También ha rechazado que exista división interna en el PP de Cuenca y ha defendido que su objetivo es construir "un proyecto de todos", asegurando que la formación será "sensible a la crítica y la fiscalización", pero sin entrar en debates a través de las redes sociales.