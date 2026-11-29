La ministra de Vivienda y Agenda Urbana y también cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ya ha ejercido su derecho a voto este 29-N llamando a la participación en las urnas y destacando la afluencia de votantes en los colegios electorales durante las primeras horas de la mañana.

Tras depositar los sobres en el colegio Giner de los Ríos de Puertollano (Ciudad Real), la ministra ha defendido el sufragio como "el derecho que nos iguala a todos los seres humanos" mientras indicaba que los ciudadanos están llamados a decidir el futuro del país

"Celebrar la democracia es esto, es acudir a las urnas", ha afirmado la candidata socialista, quien ha animado a los electores a ejercer su derecho al voto "con mucha fuerza".

"Lo que aprecio ahora mismo en la calle es mucho movimiento, mucha participación y es motivo de celebración", ha señalado apuntado a que, durante las primeras horas de la mañana, ha observado una mayor afluencia de personas en los colegios electorales en comparación con otras convocatorias.

Rodríguez ha subrayado que la jornada electoral se estaba desarrollando con normalidad y ha afirmado que, hasta el momento de sus declaraciones, no tenía constancia de incidencias que hubieran alterado el proceso en la provincia de Ciudad Real ni en el conjunto del país.

Asimismo, tras ser preguntada por su futuro político y su continuidad al frente de la cartera de Vivienda, la ministra ha evitado hacer valoraciones antes del cierre de los colegios electorales por respeto a la normativa electoral: "Hasta que no abramos las urnas nada está escrito y lo relevante es que España decida su futuro".

Durante su intervención a los medios de comunicación, la candidata socialista ha trasladado su agradecimiento a los mismos por el seguimiento de la campaña y de la jornada electoral, así como a los empleados y públicas que colaboran en el dispositivo y a los ciudadanos que participan en las mesas electorales, con una mención especial a quienes lo hacen en las 711 mesas de la provincia de Ciudad Real.

También ha expresado su reconocimiento a los apoderados de todas las formaciones políticas y, "con especial cariño", a los interventores y apoderados del PSOE.