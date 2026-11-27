El PP llevará al pleno de Ciudad Real 100.000 euros en ayudas para los usuarios de la alta velocidad afectados por el parón

El Ayuntamiento de Ciudad Real propondrá destinar 100.000 euros a una línea de ayudas para los usuarios habituales de la Alta Velocidad que están sufriendo las consecuencias de la crisis ferroviaria desencadenada tras el accidente de Urda (Toledo).

La iniciativa busca compensar los gastos adicionales que están teniendo que afrontar los viajeros mientras persisten las alteraciones del servicio y sigue sin existir un horizonte claro para su recuperación.

La propuesta, impulsada por el equipo de Gobierno municipal, se llevará al pleno ordinario de noviembre, que se celebrará este próximo lunes. Para ponerla en marcha, el Consistorio plantea una modificación de crédito de 100.000 euros con la que crear una partida específica destinada a estos usuarios.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno local, Guillermo Arroyo, la intención es dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que están soportando las consecuencias de una situación que se prolonga en el tiempo y sobre la que todavía no hay fecha clara de normalización.

Las ayudas estarán orientadas a cubrir parte de los gastos adicionales que están teniendo que asumir los viajeros habituales de la Alta Velocidad como consecuencia de las dificultades para desplazarse en tren tras el accidente ferroviario de Urda.

Arroyo ha defendido que el Ayuntamiento debe ofrecer respuestas a los problemas de los vecinos, aunque no sea la administración responsable de resolverlos. En este sentido, ha señalado que la propuesta responde a la necesidad de exigir responsabilidades a las administraciones competentes y garantizar los derechos de los ciudadanos.

Pulseras antimaltrato

Junto a las ayudas ferroviarias, el equipo de Gobierno llevará al pleno otra iniciativa para exigir al Ministerio de Igualdad que asuma las responsabilidades políticas que correspondan por los fallos detectados en las pulseras de protección para víctimas de violencia de género.

La propuesta reclama que se esclarezcan las causas de las deficiencias y que se informe sobre las medidas correctoras que se hayan podido implantar. Arroyo ha defendido que escuchar a las mujeres afectadas y atender sus preocupaciones debe formar parte del compromiso de las instituciones.

El portavoz municipal también ha recordado que el Ayuntamiento abrió un proceso para escuchar a las víctimas cuando comenzaron a conocerse las advertencias de la Fiscalía sobre el funcionamiento de estos dispositivos. Ahora, ha apuntado, las informaciones del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía Europea sobre posibles irregularidades justifican, a su juicio, retomar la exigencia de responsabilidades.

Las dos propuestas se debatirán en el pleno ordinario del próximo lunes, cuya celebración se ha trasladado de su fecha habitual, el último viernes de cada mes. Según ha explicado Arroyo, el cambio responde a la convocatoria de los secretarios generales de las administraciones locales por parte de la Junta Electoral de Zona de Ciudad Real para preparar la documentación de las elecciones generales del domingo.