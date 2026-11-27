Casi 6.000 personas se han dado cita este viernes en la Plaza Mayor de Ciudad Real para disfrutar del espectáculo del tradicional encendido de la iluminación navideña. Una cita que ha combinado acrobacias aéreas, música, tecnología y pirotecnia, culminando con la puesta en marcha de las luces.

Los niños y niñas de Aspas, la Asociación de Padres y Amigos de las Personas Sordas de Ciudad Real han sido los grandes protagonistas del momento. Junto al alcalde, Francisco Cañizares, han pulsado el botón, dando oficialmente la bienvenida a la Navidad.

El acto ha arrancado con una sorprendente actuación aérea en la que una acróbata, suspendida de grandes globos blancos, ha realizado distintas figuras sobre un aro volando por encima del público congregado en la plaza.

Después, la fachada del Ayuntamiento se ha convertido en una pantalla sobre la que se han proyectado imágenes y efectos visuales al ritmo de la música, en un espectáculo audiovisual que ha dado paso a una larga exhibición de pirotecnia.

El broche final lo ha puesto el encendido del gran árbol de Navidad de la Plaza Mayor, acompañado de música y la animación de un DJ.

Por su parte, la concejala de Festejos, Mar Sánchez, ha destacado la variedad de propuestas preparadas para esta cita, con espectáculos encadenados y novedades pensadas para sorprender a todos los públicos. Y ha explicado que la intención es ofrecer una experiencia diferente, con especial protagonismo para los más pequeños.

Casi 100 actividades

La edil ha afirmado que este encendido es el punto de partida de una programación navideña que invita a salir a la calle y disfrutar de la ciudad.

Un programa como casi un centenar de actividades de distintos formatos y para todas las edades, que culminará con la tradicional Cabalgata de Reyes en la tarde del 5 de enero.