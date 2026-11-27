Isabel Rodríguez: "En esta tierra sabemos que, cuando llegan los recortes, nuestros pueblos son los primeros afectados"

A las puertas de las elecciones generales del 29-N y con el acceso a la vivienda situado como la principal preocupación de los españoles según el CIS, la ministra del ramo y cabeza de lista del PSOE por Ciudad Real al Congreso, Isabel Rodríguez, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. La dirigente socialista (Abenójar, 1981) afronta la recta final de la campaña defendiendo la gestión de Pedro Sánchez y apelando a una mayoría amplia para consolidar sus políticas.

Rodríguez reivindica el "cambio de paradigma" impulsado desde la Moncloa —con la creación de la empresa pública Casa 47, el compromiso de invertir el 1 % del PIB y préstamos a tipo cero de hasta 50.000 euros— frente a lo que califica como "la mentira del millón" de Alberto Núñez Feijóo. La ministra marca así distancias con el PP y defiende la construcción de vivienda pública y asequible, además de la rehabilitación en el medio rural.

En el plano político, evita polemizar sobre la situación de la ministra Milagros Tolón y su vivienda protegida, remitiéndose a las explicaciones de su compañera de gabinete. Asimismo, justifica los pactos parlamentarios de la legislatura como una herramienta para ampliar derechos frente a la "motosierra" de PP y Vox, y cierra filas en torno a la implicación de Emiliano García-Page asegurando que en esta campaña "todos" están al lado de Pedro Sánchez.

La entrevista también pone el foco en las asignaturas pendientes de la provincia de Ciudad Real, marcada en las últimas semanas por la parálisis del AVE tras el trágico accidente de Urda y por el retraso histórico de la autovía a Toledo. Rodríguez sitúa la seguridad ferroviaria como prioridad absoluta mientras se recupera la normalidad, y saca pecho por el impacto de la subida de las pensiones y del salario mínimo en las familias y trabajadores ciudadrealeños.

Con la vista puesta en las urnas, la ministra cierra la conversación mirando hacia sus orígenes en Abenójar y su etapa como alcaldesa de Puertollano. Un bagaje municipalista que, asegura, le permite mantener "la ilusión y los pies en el suelo" cada vez que se sienta en el Consejo de Ministros, sin perder el vínculo con una tierra a la que se confiesa profundamente agradecida.

P. La vivienda ha pasado a liderar la lista de preocupaciones de los españoles. ¿Qué les responde a quienes señalan que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido ocho años para actuar y, sin embargo, hoy acceder a una casa es más difícil que nunca?

R. Este Gobierno ha cambiado el paradigma de las políticas públicas de vivienda. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en España no se hacía política de vivienda y la construcción estaba bajo cero.

Hemos dado pasos muy importantes. Hemos multiplicado por 30 el presupuesto, hemos aprobado la primera Ley estatal por el derecho a la vivienda de nuestra democracia; hemos creado una empresa pública, Casa 47, para que haya un servicio público de vivienda, igual que lo hay de educación o de sanidad. Hemos regulado para proteger a las personas que viven de alquiler y para dar seguridad a los pequeños propietarios. Y hemos acompañado al sector de la construcción para que se modernice y para que cuente con la mano de obra que se necesita para levantar las casas, y para que estas personas trabajen con más derechos.

Ahora toca profundizar en esos cambios y consolidarnos. Necesitamos una mayoría amplia que nos permita avanzar rápido. Vamos a mantener una inversión del 1 % del PIB para construir vivienda pública y asequible, y para acompañar a quienes quieran comprar su primera vivienda con programas como el Tu Casa, con préstamos de hasta 50.000 euros a tipo cero.

P. El PP promete construir un millón de viviendas en cuatro años si llega a la Moncloa. ¿Es una cifra realista o una promesa electoral difícil de cumplir? ¿A cuántas viviendas se compromete el PSOE en la próxima legislatura y con qué plazos?

R. Es la mentira del millón. Feijóo se ha desdicho de su promesa antes de que acabara la campaña. Ahora dice que no es que vaya a construir un millón de viviendas, sino que hacen falta un millón de viviendas. No dice ni qué tipo de viviendas hay que hacer, ni a que precio ni quién las va a construir.

"Hay que construir, pero no cualquier tipo de vivienda. Vivienda a precios asequibles y donde las demanda la clase media y trabajadora"

Los socialistas decimos que hay que construir más vivienda, por supuesto. Pero no cualquier tipo de vivienda. Vivienda a precios asequibles y donde las demanda la clase media y trabajadora. Vivienda pública o protegida para condicionar el mercado privado. Y también más rehabilitación para asegurar el confort en las viviendas existentes y para garantizar la vida en el mundo rural, donde a menudo hay viviendas vacías porque no se encuentran en condiciones de habitabilidad.

P. La polémica sobre la vivienda protegida de la ministra Milagros Tolón. Si se confirma que la ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, nunca utilizó su VPO como residencia habitual y que la alquiló sin el visado administrativo preceptivo, ¿debería dimitir?

R. La ministra está dando todas las explicaciones y a ellas me remito.

"Todos los pactos que ha hecho este Gobierno han tenido por objetivo mejorar la vida de la gente"

P. Uno de los mayores desgastes del PSOE ha sido el precio pagado para sostener la mayoría parlamentaria, especialmente por los acuerdos con Junts. ¿Cree que el partido ha cedido demasiado? ¿Qué les diría a los votantes socialistas moderados que se sienten incómodos con esas alianzas?

R. Todos los pactos que ha hecho este Gobierno han tenido por objetivo mejorar la vida de la gente. Hemos llegado a acuerdos para revalorizar las pensiones, para subir el salario mínimo y para incrementar la dotación de la dependencia; hemos llegado a acuerdos para extender los permisos de paternidad, para fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres, y para poner en marcha un servicio público de vivienda.

El PSOE siempre pacta para avanzar y ampliar derechos; en cambio, el PP se alía con Vox para aplicar la motosierra a los servicios públicos y para retroceder en derechos.



P. ¿Ha echado de menos una implicación más visible de Emiliano García-Page en esta campaña?

R. En esta campaña todos estamos al lado del presidente Pedro Sánchez porque tenemos muy claro lo que nos jugamos: o cuatro años más de avances, o una futura involución democrática acompañada de retroceso social y recortes al Estado del Bienestar.

P. Tras el accidente de Urda, los usuarios del AVE en Ciudad Real y Puertollano denuncian que las alternativas de transporte son insuficientes y están perjudicando su vida laboral y académica. ¿Han estado Renfe y el Ministerio a la altura? ¿Qué soluciones concretas pueden esperar?

R. Lo primero sigue siendo recordar a las víctimas y acompañar a sus familias. No solo con palabras, también con ayudas como las que ha aprobado el Gobierno. Fue un accidente terrible, con una pérdida de vidas que nos golpeó profundamente, y la prioridad tiene que seguir siendo siempre la seguridad.

Como usuaria habitual conozco muy bien la importancia que tiene esta conexión para miles de personas que trabajan o estudian en Madrid. Ahora el trabajo está centrado precisamente en recuperar completamente el servicio con todas las garantías técnicas.

Renfe ha ido recuperando servicios y estableciendo alternativas para reducir al máximo las dificultades de los usuarios de Ciudad Real y Puertollano. Por eso el objetivo para todos es muy claro: recuperar cuanto antes la normalidad, mejorar mientras tanto las alternativas disponibles y garantizar que, cuando se restablezca completamente el servicio, lo haga con todas las condiciones de seguridad.

P. La autovía entre Toledo y Ciudad Real lleva décadas pendiente y simboliza en cierta medida el déficit histórico de infraestructuras de la provincia. ¿Puede comprometerse a que la próxima legislatura será la del impulso definitivo, con actuaciones y fechas concretas?

R. Este Gobierno ha invertido como ningún otro en las infraestructuras de Ciudad Real, pero es evidente que hay que hacer más. Por eso queremos seguir gobernando.

La mejora de las infraestructuras requiere de inversiones importantes, y estas seguro que no llegarán si en la Moncloa están PP y Vox motosierra en mano.

En esta tierra sabemos de sobra, porque lo vivimos, que cuando llegan los recortes -que antes se hacían con tijeras y ahora con motosierra- a quien primero afectan es a nuestros pueblos.

Isabel Rodríguez haciéndose un selfi junto con una simpatizante del PSOE el pasado 24 de noviembre tras un acto electoral. PSOE de Ciudad Real

P. ¿Qué avances puede exhibir el PSOE para demostrar que estos años en el Gobierno de España han sido positivos para la provincia de Ciudad Real? ¿Qué compromisos concretos asume con sus ciudadanos para la próxima legislatura?

R. Todos los ciudadanos y ciudadanas de Ciudad Real se han beneficiado de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Los pensionistas, a quienes hemos revalorizado su pensión; los trabajadores, a quienes hemos protegido cada vez que han venido mal dadas; los que cobran el salario mínimo, que han pasado de cobrar 735 euros a 1.286 euros mensuales; las mujeres, a las que hemos dado mayor igualdad; quienes han tenido hijos, que ahora cuentan con 20 semanas de permiso; la comunidad LGTBI, a la que hemos protegido frente a la ola reaccionaria; los empresarios, a los que hemos dado herramientas para resistir en momentos de crisis, y los trabajadores del campo, que siempre nos han tenido al lado.

"Todas las personas que se han visto beneficiadas por las políticas de Pedro Sánchez tienen que votar al PSOE para seguir avanzando socialmente"

Podría seguir durante horas. Todas esas personas que se han visto beneficiadas por las políticas de Pedro Sánchez tienen que votar al PSOE para seguir avanzando socialmente. Para proteger nuestros derechos y para seguir sintiendo orgullo de tener a un presidente que mejora la vida a sus conciudadanos mientras defiende los derechos humanos y la paz en el mundo.

P. Una pregunta más personal para terminar. Salió de Abenójar, fue alcaldesa de Puertollano y hoy es ministra del Gobierno de España. ¿Qué conserva de aquella joven que empezó en la política municipal y qué siente que todavía le debe a su tierra?

R. Mantengo la ilusión y los pies en el suelo. El tiempo pasado en la política municipal me hace muy consciente de las repercusiones directas de cada decisión que tomamos, y eso es algo muy poderoso. Porque cada vez que en el Consejo de Ministros aprobamos una medida que mejora la vida de la clase media y trabajadora, pienso en las personas concretas que se van a beneficiar. Y qué decir de la tierra… sigo anclada a ella y procuro pisarla siempre que puedo. Siento una conexión muy profunda y mucha gratitud por todo lo que me da.