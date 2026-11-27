Los 3.000 afectados de la línea de AVE Ciudad Real-Madrid se cansan: piden información de la reapertura y medidas laborales

Los cerca de 3.000 personas que por cuestiones laborales utilizaban diariamente la línea de tren de alta velocidad que conecta Puertollano y Ciudad Real con Madrid están cada vez más cansados. Un mes después del catastrófico accidente entre Urda y Los Yébenes que dejaba 69 fallecidos, han exigido que Renfe y el Ministerio de Transportes les informe sobre los plazos que manejan para la reapertura y mientras tanto, medidas de carácter laboral como la implantación del teletrabajo.

En un comunicado, la Asociación de Usuarios de tren Avant de Ciudad Real lamentan que después de las reuniones mantenidas con responsables institucionales y políticos, y la autorización judicial para comenzar la reparación, continúan "sin respuestas suficientes sobre dos cuestiones esenciales".

"La falta de información es inexcusable. Seguimos afrontando diariamente trayectos en autobús de más de tres horas, gastos extraordinarios y dificultades para mantener nuestros empleos. Mientras tanto, desconocemos qué servicios se restablecerán, con qué frecuencias y cuándo podremos reservar nuestros viajes", explican.

Con el tramo entre Ciudad Real y Puertollano operativo desde el 13 de noviembre, y el comienzo de la venta de billetes hacia Andalucía, estos usuarios emplazan a Renfe, el Gobierno de España y el Ministerio de Transportes a pronunciarse.

"Si quedan condicionantes pendientes, deben identificarlos y comunicar cómo afectan a la recuperación del servicio. Las noticias de prensa no pueden sustituir la información oficial que necesitamos para organizar nuestra vida. Exigir información no significa pedir una reapertura sin garantías de seguridad. Significa reclamar que los responsables den explicaciones claras y dejen de mantener a los usuarios en la incertidumbre. No podemos seguir pagando las consecuencias del cierre y, además, tener que adivinar cuándo terminará", señalan.

Teletrabajo

Mientras tanto, los afectados mantienen la demanda de medidas laborales extraordinarias y de protección social. En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya anunció en su momento contactos con el Ministerio de Trabajo para pedirles que incluyeran en el decreto el teletrabajo obligatorio en los puestos que pudiera darse y otras cuestiones como permisos retribuidos como ya se hizo para ayudar a los damnificados por la dana de Valencia.

De esos contactos, señalan que tras reunirse con el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, les trasladó que "desde la Secretaría de Estado se alegan dificultades de encaje jurídico para las medidas solicitadas, vinculadas a la identificación de las personas afectadas".

Un argumento que no convence a los usuarios de Avant afectados: "Consideramos esa explicación insuficiente y no aceptamos que sirva para bloquear una respuesta. Existen documentos que permiten acreditar la residencia, el lugar de trabajo y el uso habitual del ferrocarril: certificado de empadronamiento, contrato o certificado laboral e histórico de viajes y pagos del Pase Vía".

Por ello, piden que el Ministerio de Trabajo explique "qué obstáculos concretos aprecia y qué alternativas propone" y "quienes de los que pueden teletrabajar necesitan medidas que lo faciliten; quienes deben acudir presencialmente necesitan protección laboral y apoyo ante los gastos extraordinarios" porque "la dificultad de tramitar una solución no justifica dejar a los afectados sin ella".

La plataforma de Usuarios de Avant Ciudad Real concluye que continuarán "reclamando respuestas hasta obtener información oficial sobre la reapertura y medidas efectivas de protección".