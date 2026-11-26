El PP saca adelante el presupuesto de Puertollano para 2027 con la abstención de Vox: asciende a 55,6 millones

El pleno del Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) ha aprobado este jueves el presupuesto municipal de 2027, dotado con 55.624.857 euros. Ha salido adelante con los votos a favor de los concejales del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE e Izquierda Unida.

Las cuentas contemplan 4,6 millones en inversiones y mantienen la previsión de deuda financiera a largo plazo a cero.

Los 'populares' han defendido su equilibrio económico, mientras que los socialistas han criticado la reducción de las inversiones y el rechazo a seis propuestas valoradas en 945.000 euros.

El concejal de Economía y Hacienda, Andrés Gómez, ha explicado que las cuentas disminuyen un 3,95 % respecto a 2026, debido principalmente a la finalización de las partidas destinadas a la remodelación del Paseo del Bosque.

Sin contar esta actuación, el gasto corriente aumenta un 2,22 %, mientras que el presupuesto registra un incremento del 10,18 % respecto a 2023.

Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, ha defendido que las cuentas permitirán "mantener los servicios públicos, reforzar la atención social y continuar las inversiones sin incrementar los impuestos ni recurrir a nuevos préstamos".

Inversiones

El presupuesto aprobado destina 27,93 millones de euros a servicios públicos básicos, entre ellos 7,86 millones para vías públicas, 5,31 millones para seguridad y 5,09 millones para limpieza viaria.

Las políticas sociales dispondrán de 4,35 millones de euros y las áreas de cultura, educación, juventud y deporte contarán con 7,36 millones.

Las inversiones alcanzarán los 4,6 millones, con actuaciones vinculadas al programa europeo EDIL, la adecuación del estadio Sánchez Menor, carriles bici y mejoras en la calle Alejandro Prieto y la galería del Mercado.

"Este presupuesto mantiene la previsión de deuda financiera a largo plazo a cero. Esta estabilidad permitirá afrontar las necesidades municipales sin aumentar la presión fiscal", ha sentenciado el regidor.