La Bonoloto deja en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) un premio de más de 94.000 euros
El boleto, de segunda categoría, fue validado en la Plaza de España de la localidad ciudadrealeña y compartido con otro acertante de internet.
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El sorteo de la Bonoloto de este miércoles, 25 de noviembre, ha dejado un premio de 94.232 euros en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), correspondiente a un boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos y el número complementario).
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado ha sido validado en el despacho receptor situado en el número 1 de la Plaza de España de esta localidad ciudadrealeña. Este premio de segunda categoría ha sido compartido con otro boleto acertante, que ha sido sellado a través del canal oficial de internet de la institución.
Además, el sorteo ha registrado un acertante de primera categoría (seis aciertos), cuyo boleto ha sido validado en Madrid. La combinación ganadora de este miércoles ha sido 01, 41, 02, 13, 35 y 39. El número complementario ha sido el 46 y el reintegro, el 0.